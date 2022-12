La Spain dà spettacolo, il Costa Rica travolto 7-0 di Qatar 2022

Nel mondiale delle surprese la Spain lancia un segnale unseignetante per tutte le sue adversarie. Va oltre il dominio shows da Inghilterra e Francia, strapazza un Costarica senza qualità con una lezione memorabile di calcio e appprofitta del rollo alla distanza della Germania to reach the Giappone in vetta al gruppo E. Tutto troppo facile per Luis Enrique, 7-0 la goleada inflitta al Costa Rica con la girandola di occasioni, invenzioni e gol che creano spettacolo e confirmano che la sua squadra è una delle favorite ed è en forma pequeña. I tre attaccanti vanno a segno (due Ferran Torres, uno Asensio e Dani Olmo), ma a fare la difference sono i two giovani giocolieri alle loro spalle: Gavi (18 anni) e Pedri (20) che replicano le prazioni sontuose col Barcellona. Il mondiale certifica che stanno nascendo due stelle. Ora ci vorranno le conferme, per loro e per la Roja, attesi dagli impegni col Giappone e poi con una Germania costretta alla vittoria. Troppo modesta infatti è l’opposizione trovata in campo.

Copa Mundial de la FIFA 2022 – Grupo E España vs Costa Rica

Gira la testa ai malcapitati centroamericani per la fitta, implacabile ragnatela di passaggi degli spagnoli, che non è uno estéril owno palla perché c’é sempre un’invenzione, ci sono atlemo due-tre compagni che si smarcano, triangolano y la ocasión fioccano a grappoli. Luis Enrique alimenta el tourbillon inserendo el tuttocampista Rodri al centro della defense a fianco del suo compagno del City Laporte. En ataque non parte titolare Morata, ma Asensio (único del Real en una nazionale per meta’ blaugrana) che, da falso nueve, crea spazi su cui si fiondano i due esterni Ferran Torres e Dani Olmo. A dirigere le operazioni è l’inossidabile Busquets che fa da chioccia, come al Barcellona, ​​​​ai due giovani talenti Pedri e Gavi, che hanno tecnica, inventiva e continuità. Dopo il successo nella Nations League Luis Enrique continúa nella sua línea coherente: a casa Sergio Ramos, De Gea e Fabien Ruiz, largo ai giovani con 9 sub 21 en rosa.

Il Costa Rica, arrivato in Qatar with il successo nello spareggio with the Nuova Zelanda, subisce una lezione clamorosa ma inevitale. Campbell recibe pochi passaggi, e la gara è a senso unico. En 10′ ci sono dos ocasiones por Dani Olmo y Asensio, con tiri di poco fuori, poi Pedri inventa un delizioso asistencia per l’attaccante del Lipsia che insacca con un tocco morbido. Il Costarica prova a tamponare, ma il pallone non love vede mai. Al 21′ l’inevitabile raddoppio: Jordi Alba cruzó por Asensio che hite al volo, la coordinazione è pregevole ma Keylor Navas dà il suo contributo. La Spagna dilaga y al 31′ Duarte abbatte Jordi Alba, con freddezza Ferran Torres transforma il rigore.

Alla fine del primo tempo c’è un dato imbarazante: la Spagna ha l’85% diposeo palla. La Spagna non toglie il piede dall’acceleratore e travolge gli avversari: trova il quarto gol al 9′ con Ferran Torres che è caparbio a contendere il pallone a una difesa ormai stanca e desorientata. Meritato quinto gol al 29′ per Gavi, con un tiro al volo che accarezza il palo e si infila dentro. Per il blaugrana c’è anche un record. E’il primo 2004 a segnare al mondiale. Luis Enrique dà respiro a Busquets Jordi Alba y Asensio, ma per il Costarica cambia poco. Al 44′ arriva el sesto gol de Carlos Soler y al 47′ mette la sua firma sul 7-0 también Álvaro Morata. La España es una máquina de gol que parece capaz de llegar al fondo.