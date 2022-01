Inicio » Top News La sorpresa de Marc Márquez tras tres meses de dudas y miedos: Como un bebé Top News La sorpresa de Marc Márquez tras tres meses de dudas y miedos: Como un bebé 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Tres meses después de la lesión, Marc Márquez obtuvo el visto bueno de los médicos para volver a montar en moto: el español se entrenó en el circuito de motocross de España. Buenas noticias teniendo en cuenta que vuelve a MotoGP con Honda. Después de las últimas actualizaciones, las nubes oscuras se han reunido en el futuro. Marcos Márquez Gradualmente se vuelven más delgados. La DiplopíaEl problema ocular que le aquejaba tras un accidente durante los entrenamientos previos a las dos últimas carreras de la temporada pasada, de hecho no parece tan aterrador y ahora no parece que vuelva a la pista española en el arranque del Mundial de MotoGP de 2022. Imposible desde que apareció hace unas semanas. después de tres meses De hecho, el cerverano de 28 años volvió a hacer ejercicio hace un mes.OK Doctores súbanse a la bicicleta (Lo hizo de inmediato). Honda dijo en un comunicado:Dr. Mark Márquez el lunes pasado. Sánchez realizó un examen clínico con Dolma y examinó el estado de su diploma. El oftalmólogo confirmó una mejora significativa en su visión. Gracias a esta mejora, el piloto del Repsol Honda Team ha obtenido la licencia para conducir motocicletas“Simplemente vino a nuestro conocimiento entonces. Al parecer, Cabroncito no lo repitió dos veces, y eligió una moto de motocross y un camino cerca de su casa para volver a la silla de montar tres meses después: “El motocross, la disciplina más buscada en el mundo de las dos ruedas, fue elegido por Márquez y su equipo. Tras tres meses de ausencia, el español vuelve al circuito de Bonds (Leda). Sus sensaciones y emociones sobre la moto después de muchas carreras eran más que optimistas. La siguiente etapa de Márquez es conducir por la acera“De hecho, el comunicado firmado por Honda continúa con importantes noticias sobre las condiciones de su excelente piloto. READ Nuevas dimensiones en la comunicación deportiva: redes sociales - DRT Sport La extraña predicción de Mark Márquez sobre Valentino Rossi: “Seguirá después de que se retire” Más Mark Márquez no pudo evitar compartir con sus fans la alegría de finalmente volver a subirse a la moto Este alto el fuego forzado de tres meses comenzó inevitablemente a ahuyentar a los demonios que se habían levantado: “¡Después de 3 meses, el primer día fue divertido como un bebé en la bicicleta!“ De hecho, el piloto español escribió algunas de sus aventuras en las redes sociales con un vídeo de él montando una moto de cross. Buenas noticias para el ocho veces campeón del mundo con esta sorprendente mejora Prepárese para volver a la pista con su Honda # 93 ya en las pruebas de pretemporada de MotoGP 2022 programadas para el 5 y 6 de febrero en Sebang.. Este optimismo proviene de otra noticia anunciada por Honda: Contrariamente a informes anteriores, Mark Márquez asistirá a una conferencia de prensa para presentar al equipo japonés para la nueva temporada.

