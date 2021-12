Después de que el gobierno español opte por recibir solo 70 70 mil millones en subsidios, presentará cambios al plan de recuperación y recesión (Pnrr) para acceder a 72 72 mil millones en deuda. Según fuentes de la Comisión Europea en consulta con el diario “El Mundo”, esto obligará a España a presentar nuevas reformas y obligaciones de inversión. A pesar de ser cuestionada por la portavoz económica del Partido Popular, Nadia Calvino, la vicepresidenta y ministra de Finanzas, no dio más detalles sobre la reversión de esta tendencia durante la sesión de control de la Cámara de Representantes (cámara baja del parlamento). PP) Española, Elvira Rodríguez. El eminente representante pidió a Calvino que apruebe estos cambios en el plan, que tendrán importantes consecuencias también en la próxima legislatura. Según “El Mundo”, España hasta ahora no se ha comparado con Italia y media docena de otros países europeos que han satisfecho a la UE pidiendo el monto total esperado desde el principio con reformas e inversiones en la misma. En este sentido, el gobierno de Madrid “primero pidió ayuda a Bruselas” y luego “rechazó” la mitad porque no era una subvención.

