La perla negra de Quartzani y las relaciones criminales de Milevsky: un crucigrama de regalo del editor en jefe

Al dividir la fría niebla de diciembre, frente a la motocicleta de San Nicolás, un crucigrama recién horneado llega a tu almohada. No nos hemos visto en tres semanas, así que chicos, los extrañamos. Espero que estos sentimientos sean mutuos. Estas son algunas de las publicaciones de los concursantes del rompecabezas de la quinta ronda.

Oleg Wallock: Cada crucigrama siempre tenía una palabra, y era más difícil que los demás. En esta gira, el club croata de la ciudad portuaria se convirtió en una de esas palabras. ¡Oh, ya sabes cuánto me atormentó ese resumen!

Vasil Roshinets: Pasó un poco más de tiempo que de costumbre resolviendo este simple pero al mismo tiempo complejo crucigrama. Como las entrevistas con Messi, Igor Belanov y Omar Assad se publicaron el 24 de septiembre, pasó más tiempo buscando al héroe de la entrevista de septiembre en el sitio web de Football 24. Este es el hijo de este último, Yamil Assad, nacido en 1994 y jugando para “DS United” en la MLS. En mi opinión, el problema fue con Kevin de Bruyne (KGB) y el grupo “Hijos de Dios”, que al principio pensó que era el griego “aris”, pero aún así encontró la respuesta correcta “ajax”. , Cuyos guerreros son llamados “hijos de Dios”.

Maxim Shemsuk: Más o menos salió el crucigrama habitual. Si no hubiera sido por la rúbrica estándar de la selección estadounidense de los años 50: futbolistas, hubiera sido fácil. Así que su apellido fue perfectamente por encima de Google perfectamente. Bueno, entré al bar y me pregunté durante mucho tiempo por qué no funcionaba, hasta que finalmente llegué a Town 🙂

Vitaly Maximsuk: De alguna manera todo salió bien. Las dos correspondencias generaron respuestas por sí mismas. Es maravilloso aprender algo nuevo y nuevo en el campo del fútbol cada vez. ¡Gracias por esta oportunidad!

Respuestas correctas al crucigrama №18 “Shakhtar casi se estrella el avión, Tafsir de los Cárpatos y una iglesia de los Estados Unidos”.

Horizontal: 1. Colombo. 8. Shawlo. 10. ES. 12. Ajedrez. 13. Sotavento. 14. revista dieciséis. Un trozo de lima. 17. Kozanov. 20. Pueblo. 23. Ajax. 25. Madera. 26. OFI. 27. D.S. 28. Esclavo. 30. Cuba. 33. Zavarov. 35. துன். 36. Sher. 38. AB. 39. Beso. 41. A. 42. Golán. 44. Morelia.

Vertical: 2. Osh. 3. Lach. 4. Obertura. 5. M.L.S. 6. A. 7. Monje. 9. Asuntos. 11. Zach. 13. Lev. 15. கோகு. dieciséis. Moya. 18. Tormenta. 19. இசம். 21. Padre. 22. Noé. 23. A.I.C. 24. KGP 29. Vacío. 31. . 32. Albahaca. 33. Dentista. 34. Pequeñito. 35. Don. 37. ARN 39. Montañas. 40. Sala. 42. Vamos. 43. No.

Los ciegos resultaron a favor de mucho Vitaly Cosma De Vinnitsia, recibirá de nosotros Polo con logo. Simplemente juega maravillosamente Yuri Z., Quien esta vez envió las respuestas correctas rápidamente. La carta suya fue recibida el 27 de noviembre a las 22:16, ¡que son otros 5 puntos! Mostró un segundo ritmo Sergei Yarmola (22:32), pero ya tiene un tweet extra. Así que el premio de consolación esta vez es para Astrok. Vitaly Maximsuk (22:52). Pedimos a ambos ganadores que aclaren si la dirección para recibir los trofeos no ha cambiado.

Como recordará, en nuestra competencia, desafortunadamente, hubo problemas, cuando las letras de muchos competidores se “perdieron”. Primero pude probar mi verdad Maxim Padik (Que se perdió la quinta ronda por alguna razón). La misma situación ahora Sergei Svorsky Y Representante de Taras. Estas cartas llegaron automáticamente a la sección de correo por nombre “Correo no deseado”, No lo he revisado, así que esto es totalmente culpa mía. Pero ahora que se ha restablecido la justicia, se han sumado todos los puntos no contados.

Niveles después de 5 rondas

*******

Te recordamos Las principales condiciones de la Champions League, Así como el fondo de donaciones actual – Camisa estampada Ganador de la ronda y Baratija Para el maestro despachado rápido Okay Respuestas.

1. Resuelve el crucigrama.

2. Envía respuestas a las casillas [email protected] (Incluso el 14 de enero, puedes cantar mucho ;-))).

3. Dibujar resultados – Viernes 15 de enero, a las 21 h.

¡Vamonos!

Horizontal: 1. La leyenda de los dos gigantes de Estambul, Kindle Durk, dejó su huella en el Inter y Newcastle. 6. Puntuación inolvidable para el Schalke y la selección danesa. ¿Cúal es su nombre? 8. Equipo de fútbol Tsoi. 9. El defensa italiano de las décadas de 1950 y 1960 entregó su corazón a un solo club: Romy. 10. Ex legionario de piel oscura de Dinebro y Donetsk Metallurg. 11. Emboli adelante en la década de 2000. 12. Uno de los mejores vikingos (nombre) en la historia de Dynamo Key. 14. Otro nombre es el líder de los ataques del club UPL. 17. FC Azerbaijanis – Campeón y hundido en verano. 20. Estadio en Ivano-Frankivsk. 21. El antiguo Coliseo acogió la final de la Copa de España mucho antes de la Guerra Civil. 22. Los “cerdos” del fútbol francés. 23. En jerga juvenil, víctima de trolling masivo como Dziuba. 24. Los nombres “proféticos” de los tres pioneros de Ucrania en el Campeonato de Grecia. 25. Hijo de una autoridad criminal, Kent Milevsky (nombre). 28. Normandy Club del siglo XIX. 31. La perla negra de cuarzo fue descubierta por un practicante a mediados de la década de 2000. 33. El trabajo de ayer de Miniature Hawk, Mallorca, Atlético y Villarreal. 34. Un equipo africano que nunca ha jugado un Mundial. 35. Y Zaragoza, y Betis, y Oviedo también. 36. Defensor del increíble Super Depper. 37. Leyenda actual de Barcelona, ​​separatista. 38. Llegó a Shakhtar desde Crimea.

Vertical: 2. Portero, exactamente 100 partidos para la selección de los Yankees. 3. Exdefensa del Atlético de Bilbao. 4. Portero de la Primicia Metallist Times. 5. Defensa del Sparta Praga en los 80, entonces entrenador en jefe. 6. Camarada Vasilis Sardos. 7. El técnico que castigó a la selección de Ucrania con una dura derrota. 12. Este es el nombre del aficionado que va a un tren de larga distancia. 13. Defender of the Dynamo Key en los 90. 15. Uno de los mejores entrenadores españoles del inicio del Milenio. dieciséis. Denominado Club Latinoamericano, le siguieron los narcotraficantes. 17. El (nombre) bosnio más famoso de la historia de Baviera. 18. El club croata está pasando por un mal momento. 19. Es hora de que Maradona muera. 26. Club Argentina, tormenta para nietos. 27. Uno de los mejores francotiradores del Mundial de 1962. 29. Delantero nigeriano de la Liga Hanseática durante la Bundesliga. 30. Serio recién llegado al Liverpool en 2001. 31. ¿Cómo se llama el delantero albanés sori? 32. Centrocampista inglés en el Calcio en la primera mitad de los 90.

