¿La nueva cepa de “Corona” afecta la eficacia de la vacuna?

No hay pruebas de que sea más mortal que otros





Desde que Gran Bretaña anunció la aparición de una nueva cepa del virus de la ‘corona emergente’, que se caracteriza por su rápida propagación e infección, el mundo vive con gran ansiedad después de que las esperanzas aumentaron el inicio de campañas de vacunación en muchos países en la era menguante del virus y el anuncio de su muerte.

Si bien no hay evidencia de que la nueva cepa sea más letal que la cepa conocida de coronavirus, la pregunta que ya no se hace ahora es: ¿la nueva cepa afecta la efectividad de las nuevas vacunas?

Aún no hay evidencia de su impacto

No hay evidencia de que la nueva cepa del virus pueda afectar la vacuna o interactuar con ella de manera diferente. El profesor Chris Whitty, director médico en Gran Bretaña, dice: “Creo que esta situación complicará las cosas, pero hay algunas cosas que aumentan el optimismo con el inicio de la campaña de vacunación, asumiendo que la vacuna También es eficaz con esta cepa viral ”, según informó la BBC. Británico.

Moncef Al-Salawi, jefe de la Operación ‘Rápida’ en Estados Unidos, dijo: “Hasta ahora, no creo que haya una sola cepa (de la epidemia) resistente a la vacuna. . No podemos excluirlo (es decir, excluir esta hipótesis), pero no está presente actualmente “.

Al-Slaoui agregó, de acuerdo con lo que le dijo a CNN of America, que el virus Corona puede tender a variar; Porque el proceso de ARN utilizado por el virus es más propenso a errores.

El experto estadounidense dijo que los aspectos críticos del virus, como la proteína de pico incluida en la vacuna, son muy específicos para Covid-19 y es poco probable que muten mucho. “Dado que las vacunas usan anticuerpos para muchas partes diferentes de la proteína de pico, las posibilidades de que todas cambien, creo, son bajas”, explica.