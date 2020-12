La lluvia de meteoros gemínidas alcanza su punto máximo los domingos y lunes por la noche

Phaeton fue descubierto en octubre de 1983 y recibió su nombre del mito griego del hijo de Helios, el dios del sol, porque se aproxima mucho a nuestro sol.

Phaeton orbita al Sol más cerca que cualquier otro asteroide y tarda 1,4 años en completar su órbita. El asteroide se calienta hasta unos 1.300 grados Fahrenheit en su aproximación más cercana al sol, lo que hace que arroje escombros polvorientos.

Estas partículas provocan una lluvia de meteoritos cuando se sumergen en la atmósfera de la Tierra a 35 kilómetros por segundo, vaporizándose en rayas que llamamos “estrellas fugaces”.

Para obtener la mejor oportunidad de visualización, diríjase a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad. Si puede encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros pueden ser visibles cada dos minutos desde las 10 p.m. hasta el amanecer.

Los meteoros serán visibles en todo el mundo, pero serán más visibles en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, según AMS. Las personas que viven por debajo del ecuador tendrán las mejores posibilidades de ver estrellas fugaces en medio de la noche, e incluso así, menos de ellas serán visibles en comparación con las del hemisferio norte.

Encuentre un área abierta con una vista despejada del cielo y no olvide abrigarse. Asegúrese de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos unos 20-30 minutos para adaptarse a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

Los residentes de América del Sur tendrán derecho al eclipse solar total final de 2020 el lunes.

Durante un eclipse solar total, la luna bloquea completamente el sol a excepción de la atmósfera exterior del sol, llamada corona, para crear un hermoso anillo de luz.

Todo el recorrido de este eclipse será visible para los que van desde Saavedra, Chile, hasta Salina del Eje, Argentina. El eclipse debería durar un poco más de dos minutos para aquellos en esta ruta, si el clima lo permite.

Quienes estén fuera de este camino en el sur de Chile y Argentina verán un eclipse solar parcial.

La NASA lo hará directo The View of Chile a las 9:40 a.m. ET del lunes, por lo que incluso si no se encuentra en América del Sur, aún puede ver esta vista deslumbrante.