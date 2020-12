La era de viajar al extranjero sin un ‘pasaporte vasallista’

El desarrollo del ‘Vassin Passport’ digital está en pleno apogeo Actualmente se están desarrollando varias aplicaciones digitales ‘Vassin Passport’ nuevas infecciones por virus corona (Corona 19). Es una aplicación que tiene un certificado y un pase que contiene los resultados de la prueba Corona 19 o información de la vacuna en el teléfono inteligente en forma de un código QR. Capital del Financial Times (FT)

A medida que crece el movimiento entre países para comprar más de la nueva vacuna contra la infección por el virus de la corona (corona 19), también lo hace el crecimiento de los llamados “pasaportes de vacunas”. Se dice que la vacuna puede escapar de las restricciones de entrada o medidas aisladas como prueba de la inmunización del pasaporte, y se espera que sea altamente efectiva en situaciones de epidemia de corona 19. Sin embargo, también existe la preocupación de que los llamados ‘conductos deferentes’, que actúan como barrera para quienes no han sido vacunados, puedan convertirse en una realidad. Por ejemplo, si ahora se desarrolla y distribuye un pasaporte de vacuna en todo el mundo, solo los ciudadanos de países no vacunados, incluida Corea, estarán obligados.

El día 27 (hora local), CNN informó que muchas empresas de tecnología habían comenzado a desarrollar sistemas con información personal, como aplicaciones para teléfonos inteligentes (aplicaciones) o los resultados de las pruebas de diagnóstico de Corona 19 y el historial de vacunas. Luego de registrar información de que la vacuna tiene inmunidad contra Corona 19 en uso, se ofrecerá en conciertos, eventos deportivos y salones de convenciones internacionales al ingresar a países extranjeros, evitando así actividades como restricciones de entrada.

Commonwealth, una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, Suiza, está trabajando con el Foro Económico Mundial (WEF) para desarrollar una solicitud de pase común para el pasaporte de la vacuna. Si el usuario actualiza el resultado de la prueba de diagnóstico Corona 19 o el certificado de vacunación emitido por el hospital, puede obtener el certificado, pase, etc.aprobado por las autoridades sanitarias de cada gobierno o aerolínea. Cathay ha estado desarrollando aplicaciones con aerolíneas como Pacific, Lufthansa, United Airlines y Swiss Airlines, y cientos de compañías médicas en los Estados Unidos.

Las tres aerolíneas, SkyDeam, Star Alliance y OneWorld, que representan alrededor del 60% del mercado mundial de la aviación, dijeron en un comunicado: La única alternativa es introducir un pasaporte de vacuna. Un funcionario del programa Commons llamó a la aplicación una “tarjeta amarilla digital”, que es comparable a la vacuna de la “tarjeta de la fiebre amarilla” contra el virus de la fiebre amarilla. La tarjeta contra la fiebre amarilla es un certificado de vacunación obligatorio al ingresar a la mayoría de los países de África. Según los Centros de Corea para el Control y la Prevención de Enfermedades, 17 países, incluidos Ghana, Camerún y Uganda, requieren la certificación de vacunación contra la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una epidemia que está muy extendida en el suroeste de África y Sudamérica, por lo que solo es necesario viajar a esta zona, pero Corona 19 se está extendiendo por todo el mundo, por lo que un pasaporte de vacuna, una “billetera digital” es más efectivo que un certificado en papel. IBM, una empresa global de tecnología de la información (TI), también ha comenzado a desarrollar un pasaporte para vacunas. El problema es que el pasaporte de la vacuna puede ser un ‘pase gratuito’ que garantiza viajes gratis para quienes han sido vacunados, pero para quienes no lo tienen puede ser una ‘restricción de movimiento’. Dependiendo de si la vacuna se administra o no, pueden ocurrir brechas en la actividad económica mundial. Por ello, es controvertido que el gobierno francés anunciara el 23 del mes pasado que pondría en marcha un programa para restringir el uso del transporte público si no se prueba la vacuna contra la corona 19.

Qantas, la aerolínea más grande de Australia, también anunció el mes pasado que solo permitiría a los pasajeros vacunados con la vacuna Corona 19 abordar vuelos internacionales. “Los pasaportes inmunes imponen restricciones artificiales a los ciudadanos de cualquier país que participen en actividades sociales y económicas”, dijo Alexandra Fallon, profesora del Centro Médico de la Universidad de Georgetown.

También existe la preocupación de que la verificación de la eficacia o seguridad de la vacuna Corona 19 se pueda utilizar como estándar para las restricciones sobre los derechos operativos del pasaporte de la vacuna. Dado que aún no se sabe cuánto tiempo durará la inmunidad de la vacuna corona 19, es necesario tener cuidado con la introducción del pasaporte de la vacuna.

Reportero Kim Ye-yun [email protected]· Kim Cho-min