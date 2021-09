¿La destrucción de esta ciudad de la Edad del Bronce Medio inspiró a Sodoma?

Alto el-Hammam en el Valle del Jordán puede haber inspirado la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, según un nuevo estudio que ha abarcado 15 años.

En el estudio, que fue publicado en la revista Nature el lunes, los arqueólogos buscaron los restos de Tall el-Hammam en un intento por descubrir qué destruyó la antigua ciudad durante la Edad del Bronce Medio.

Durante este período, alrededor de 50.000 personas vivieron en la región del Valle del Jordán en tres ciudades: Tall el-Hammam, Jericó y Tall Nimrin, siendo Tall el-Hammam la más grande de las tres. Esto significa que hasta su destrucción habría sido el centro político de la región.

La datación por radiocarbono data de la destrucción a menos de 50 años desde 1650 a. C.

El examen de los restos reveló evidencia de un evento destructivo que involucró altas temperaturas, como piezas de cerámica que se derritieron y hervieron por fuera, pero normales por dentro.

Los edificios de Tall el-Hammam estaban hechos de ladrillos de barro. Algunos tenían cinco pisos. En la parte alta de la ciudad, la fuerza destructiva demolió los edificios a la altura de sus cimientos en los muros, quedando pocos ladrillos de barro. Del palacio que estaba en esta parte de la ciudad faltan los muros del primer piso y los pisos superiores, y la mayoría de los ladrillos de barro han sido pulverizados.

En la parte baja de la ciudad, los edificios sufrieron más daños y los investigadores encontraron evidencia de fractura térmica en los restos.

Las torres de la muralla que rodeaba la ciudad también fueron destruidas con restos de ladrillos de barro que solo existían a la altura de los cimientos de las torres.

Vemos un asteroide caer a la Tierra, desintegrarse en la atmósfera (ilustrativo). (crédito: Wikimedia Commons)

En un intento por descubrir qué pudo haber causado esta destrucción, los investigadores compilaron una lista de posibles eventos y probaron su probabilidad contra la evidencia encontrada en el sitio.

Primero analizaron la posibilidad de incendio, guerra, erupción volcánica, terremoto o rayo, pero concluyeron que era poco probable que estos eventos causaran el tipo de destrucción que encontraron en el sitio, ya que ninguno podría haber producido el intenso calor necesario para provocar el deshielo. ellos encontraron.

Después de descartar estos eventos, los investigadores recurrieron a otras dos posibilidades: un impacto cósmico o un estallido de aire cósmico.

Las consecuencias de la formación de un cráter impacto cósmico coincidió con toda la evidencia encontrada por los arqueólogos, pero esto fue descartado como improbable ya que no se encontraron cráteres en el área.

La causa más probable de la destrucción fue una explosión de aire cósmico provocada por un cometa o meteorito. Las consecuencias de tal evento también coincidieron con la evidencia encontrada por los investigadores, y utilizando una calculadora de impacto, pudieron estimar los detalles del evento, que también involucró la onda de choque que golpeó a Jericó, que se redujo a cenizas.

Se puede suponer que el evento que destruyó Tall el-Hammam habría sido presenciado y contado a través de las generaciones hasta los tiempos bíblicos de Sodoma, cuando el evento habría sido una inspiración para la historia, que relata piedras y fuego. cayendo del cielo para destruir la ciudad.