¡La consola Nintendo 64 más pequeña del mundo hecha por fanáticos es en realidad del tamaño de su caja!

Si estás pensando No, este no es el último Nintendo Switch, aunque es muy similar. De hecho, su predecesor no ha existido desde esta década o incluso era. Conozca la Nintendo 64 portátil más pequeña del mundo, la versión portátil de la popular consola de juegos de 64 bits desde 1996, diseñada para ser tan pequeña como humanamente posible. De hecho, creo que esta consola habría sido más pequeña en tamaño completo si no fuera por el cartucho de Hulking.

La Nintendo 64 portátil más pequeña del mundo es obra de Gunner, y se conoce con el nombre de Conmots en YouTube. A principios de este año diseñó la versión N64 con la pantalla plegable estilo Kamboi Advance SP. Aunque esa versión es más fácil de usar, se enfoca más en medir la tecnología a su encarnación más pequeña… con un factor de forma de 118 mm x 84 mm (solo 20 mm de grosor), que en realidad es el N64 más pequeño del mundo; Y en más de un sentido, porque esta variante no utiliza PCB personalizados. Utiliza piezas originales de la consola Nintendo 64 que fueron recortadas, reorganizadas, cableadas y reensambladas de manera eficiente. En un sentido muy ingenioso, la N64 de GmanModz es mucho más original que otras consolas que usan emuladores y ROM para ejecutar títulos de N64, ¡porque este chico malo juega los juegos originales en el hardware original!

Sin embargo, se necesitan algunas compensaciones para que el dispositivo sea portátil y lo más pequeño posible. Incluye una batería de iones de litio 18650, una pantalla de 320 × 240 de 3,5 pulgadas, un altavoz y las desventajas del placer (pista muy pequeña) extraídas de un interruptor de Nintendo. La consola de GmanModz también empuja algunos botones de control debido a limitaciones de espacio, y la batería 18650 le da aproximadamente una hora y media de tiempo, ¡pero eso no descarta lo agradable que es hacer una consola pequeña!

Diseñador: Gunnar (Conmods)