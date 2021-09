La chef Brooke Ostmeier sirvió comida turca a los jugadores de La Liga

La Liga, los clubes de 1a y 2a liga de España España 1. Liga de fútbol (La Liga) Uno de los más de 100 influencers de las redes sociales que han aceptado apoyar las actividades de publicidad y marketing en todo el mundo. Burak Ozdemir (CZN Burak)Habló con un reportero de AA en Madrid, donde fue invitado por La Liga.

La popularidad de la comida turca traspasa fronteras Z‍🍳 CZN Burak promueve regularmente la comida Como invitado de La Liga, sirvió comida turca a futbolistas de renombre mundial. https://t.co/o2JApwrW7p pic.twitter.com/FDXlr4GQhl – Agencia Anatolu (anadoluajansi) 13 de septiembre de 2021

Astemir, que respondió a nuestras preguntas antes del partido contra Zelda Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu, que regresó al Real Madrid después de 560 días, dijo que estaba en contacto constante con La Liga y que venía a España por cuarta vez.

El chef turco explicó su relación con La Liga: “El fútbol es global porque la comida es global. Cuando La Liga me llegó, me dijo: ‘Brooke, promueves la cocina turca en todo el mundo con la comida que cocinas. Españoles, somos famosos por el fútbol, ​​nos encanta el fútbol. Combinemos los dos, compañero. Hagamos planes “. Dijeron”. Me dijo.

Señaló que había visitado los equipos de la ciudad, Atlético de Madrid, Real Madrid y Getfey en Madrid, y agregó que “la gente aquí realmente ama a nuestro país y conoce bien a los turcos y nuestra cultura”. Ostemir continuó sus palabras de la siguiente manera:

“Hicimos un gran pastel para celebrar el 4º aniversario de la inauguración del campo del Atlético de Madrid. También me preparé para los jugadores del Atlético de Madrid. Nos invitaron al Real Madrid y cenamos con sus jugadores especiales. El capitán del Real Madrid Marcelo, un muy amigo mío en su casa. “Hicimos kebabs. También estaba muy feliz. Él era muy feliz. Este es un trabajo profesional, pero no tengo ingresos. Cooperamos entre nosotros. “

No cooperó con otras ligas además de La Liga, pero insistió en que estaba en conversaciones con el club del Manchester United en el Reino Unido, y Ostemir dijo: “Pristiano Ronaldo es mi amigo. Lo conocimos cuando vino a mi restaurante en Dubai. Él insistió, ‘Ven a Brooke England’. “Estamos en conversaciones. Espero verte pronto allí “, dijo.

Al señalar que la comida como el fútbol atrae el idioma global y a todos, Ostmeir dijo: “Estoy muy feliz de representar a mi país aquí. Recibo más demanda de la gente de lo que esperaba. Dicen cuánto nos aman. Síganme a mí y a mis restaurantes. Es un honor especial para mí como turco. Seguiré haciendo lo que pueda “.

Cuando se le preguntó acerca de los fanáticos que quieren mostrarle amor y atención mientras caminan por la calle, Aztemir, que quiere filmar juntos, dijo: “Ganar el amor de la gente es más importante para mí que la cooperación financiera que viene de aquí. Por eso puedo conseguir un lugar en el corazón de la gente de aquí. Como Turquía, no soy feliz “.

