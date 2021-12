La buena noticia es Brembio, un pastelero que se recupera de la pobreza. Ver el vídeo La historia de Sierra Romanello, de 35 años, que hizo realidad su sueño

Tenía un sueño en su corazón y lo cumplió. Sierra Romanello, de 35 años, mujer decidida, con gran sacrificio y dedicación, llegó al lugar que quería. Al crecer en el Cast Alimentari de Iginio Massari, hoy es un diseñador de pasteles que hace pasteles decorados con pasta de azúcar de calidad para niños y celebraciones. Una vez al mes da una gran suma de dinero a los niños pobres, en la comunidad o en circunstancias difíciles. Este proyecto se llama “Sueños para todos”. Fue su “recuperación” de una infancia dramática lo que le permitió convertirse en lo que es hoy, la familia que nunca tuvo y el trabajo que le permitió convertirse en madre a tiempo completo. Abrió el Laboratorio Chiamaduls en su casa de Prembio.

Durante el primer encierro, Romanello se conoció a sí mismo: regaló pasteles de arcoíris a los niños de su país. “Mis padres – dice – siempre han tenido serios problemas con la esclavitud. Los servicios pidieron la adopción, pero el tribunal de menores respondió 9 años después. Ahora soy lo suficientemente grande para ser adoptado, así que estaba viajando entre comunidades y hogares de acogida. Mi los padres no trabajaban, éramos pobres. Ambos se fueron hoy. Recuerdo que no teníamos calefacción. Dormí con la manta eléctrica. Una noche el gato me la comió. Fui a la escuela sola. Siempre lo hice. Fui a escuela de moda porque era muy creativa, inmediatamente quise buscar un trabajo: quería obtener un título en literatura, romper la cadena y vivir una vida diferente Quería vivir de la mano. Volví al lado español y trabajé en un restaurante de lujo en la playa. Cuando volví tenía 21 años, fui a Milán y ahora es mi mejor amiga y su mamá me atendió. Me quedé en su casa durante un año y conseguí un trabajo en la Piazza Duomo. Desde entonces, siempre he trabajado en tiendas de moda. A los 25 años conocí a mi novio. Llevamos juntos casi 11 años.

Sierra se ríe. “Todo pasará” es mi mantra de calidad. “Aparte de las enfermedades graves, la vida es hermosa – dice – el sufrimiento mejora a las personas, las hace sentir más arrepentidas. No quiero sentir lástima de mí mismo. Mi pasado me permitió ser yo mismo. Si una persona tiene un sueño, Debe hacer todo lo posible para que se haga realidad ”. Se levantó temprano en la mañana y fue a la tienda y fue a la escuela de Masari en Brescia.[email protected]), Sin olvidar a los necesitados. “Está bien para mí ayudar a los demás, es casi una obligación”, dice.

