La batalla de Agostino Mulas y sus compañeros: “El pueblo invisible olvidado por todos”

“¿Mi sueño? Ver el Mediterráneo convertirse en un puente, la conexión entre las tierras, siempre lo ha sido. Ahora se está convirtiendo en un verdadero muro. Él es el presidente y representante de ACNUR (ACNUR), que tiene como objetivo ayudar a los locales gobiernos en el apoyo a los ciegos, a los que no hablan y a los que no tienen voz, porque su guerra no es noticia más allá de las fronteras donde viven, e incluso la Comisión Europea los ha definido como “olvidados”.

Son Zahravis, refugiados en los campamentos de Tintof desde hace más de 40 años. Salidos de la colonia ibérica, que decidió abandonar España en 1975 a instancias de Marruecos, huyeron al no ser reconocida su independencia. Abandonaron sus hogares y su historia y se llevaron sus pertenencias a Argelia, que siempre ha tenido una tradición de hospitalidad. Desde entonces, ha habido una misión de mantenimiento de la paz para encontrar una solución, pero las negociaciones nunca han logrado el objetivo deseado.

El padre de Nouri, que creció entre Colombia y México, y el abuelo materno de Gugliery, cuando se mudó por primera vez a Cerdeña era un adolescente, “Es un gran deseo para mí, siempre lo escuché en mi familia, lo describieron. Yo era un lugar maravilloso”; Pudo reunirse con sus tíos, primos y varios familiares en Noori, Estersili, Cochlear y la provincia. Desde entonces, “todos los años ha sido una constante religiosa para mí”.

Cuando regresó a Italia para asistir a la universidad, tuvo la idea de echar raíces en el hermoso país: “Ya no quería mudarme, quería tener hijos creciendo allí. Desafortunadamente, yo también tenía el ‘virus’ de los nómadas. , y estaba buscando trabajo en Naciones Unidas. “Después de muchas dificultades logísticas, se mudó a todos los continentes y llegó a Argelia.” Disfruté de la gran internacional. Las crisis de los ochenta en Centroamérica, la guerra en Liberia, la situación en Bangladesh, los Balcanes, Ruanda, casi siempre se llevó a mi esposa e hijos conmigo.

Argelia se enfrentó a la cuestión humanitaria de los saharauis, un número indefinido de personas que durante cuatro décadas lucharon por volver a vivir en un “hogar” que abandonaron hace 40 años. Sahara Occidental.

¿Por qué no tiene un número exacto de estos?

“Es difícil de estimar porque hay alrededor de 90.000 personas vulnerables a las que estamos ayudando, pero sabemos que en realidad hay muchas más. El censo real no se ha realizado.

¿Cómo se pueden “definir”?

“Su estatus no es comparable a la distinción italiana entre inmigrantes, refugiados o personas desplazadas. La ONU usa el término ‘refugiado’ para referirse a aquellos que necesitan protección internacional, no porque el inmigrante esté siendo perseguido, sino porque está buscando un futuro mejor si no encajan en una nueva sociedad., corre peligro de ser enviado a casa, será un fracaso. Este es su único miedo, algo diferente al ‘refugiado’, por otro lado, si él es enviado de regreso desde donde comenzó, tiene todas las razones para temer por su vida.

Lección de informática en los campos de Sahravi (Foto cortesía)

En que consiste tu trabajo?

“Soy el Líder de la Misión y Representante del ACNUR, y soy responsable de ayudar al gobierno argelino a ayudar a los refugiados en la región. Los ayudamos”.

¿Cómo?

“Les proporcionamos lo esencial: comida, agua, pero nos ocupamos de su salud, escolarización, formación profesional. Brindarles herramientas para un futuro digno de ese nombre. Los niños van a la universidad en Argelia, algunos en España, por Por ejemplo, muchos van a Cuba y regresan como médicos para servir a otros.

¿Puedes describir los campos?

“Inicialmente las casas eran prácticamente de barro, ahora de ladrillo. Luego están siempre sus carpas tradicionales. La gente se dedica a pequeños proyectos agrícolas y los mantiene ocupados y mejoran su alimentación. Tienen una economía pequeña: pueden salir y regresar al campo como quieran, no hay alambre de púas, entonces no tienen fronteras. Tienen teléfonos móviles que compran más allá, pagan, nosotros les damos lo básico, para el resto se gestionan de forma independiente y hay una especie de autogobierno. con documentos de identidad similares.

Cual es su cultura?

“En el frente religioso, la mayoría son musulmanes moderados. El temor de que el sentimiento de frustración empuje a las nuevas generaciones hacia el extremismo es, como mínimo, que todavía no hayamos registrado ningún caso. Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente, aquí está Internet, y también nos ocupamos de la educación técnica, lo que deja claro que no están en una etapa primitiva. Obviamente, queremos poner computadoras en todas las clases de primaria, y ese es un objetivo. Los que trabajan tienen pequeños estipendios como profesores y enfermeras, y hay una gran solidaridad desde España, donde hay un verdadero equipo en cada ciudad. Antes de Kovit, había mucha ayuda de la Península Ibérica, los niños de los campamentos de verano eran invitados a los campamentos de verano españoles, y también Italia, especialmente Emilia Romagna “.

Una lección (foto proporcionada)

¿Que idioma hablan?

“El español, el árabe, muchos ingleses, buena parte de algunos idiomas franceses, que son fundamentales para ingresar a las universidades, están muy dispuestos a aprender”.

¿Por qué nadie habla de ellos?

“Debido a que este es un escenario olvidado, los medios de comunicación no los ‘ven’ como los sirios.

¿Siente el odio de la comunidad por ellos?

“No, Argelia es un país grande, están en un rincón, en el desierto. Estas personas, cercanas a los argelinos durante la guerra de independencia, tienen una gran unidad. Otras comunidades del sur del Sahara son menos tolerantes con los movimientos migratorios mixtos, especialmente debido a la reciente crisis económica. He escuchado la frase habitual “vienen a robarnos el trabajo”, pero Argelia lo entiende y es un estado de transporte al mismo tiempo. Espero que los que vengan lleguen más lejos. Luego están los argelinos que intentan llegar a Cerdeña.

Además de la crisis, ha habido una emergencia del gobierno en los últimos meses, ¿cómo la manejó?

“Todos los compañeros tienen acceso a la vacuna. Obviamente, hemos podido movernos menos y limitarnos a operaciones de emergencia. Se han cerrado escuelas y se han suspendido otras actividades. Afortunadamente, la comunidad no se ha visto gravemente afectada: estrictamente por la factor geográfico y ausencia de la tercera edad. Sin embargo, estamos preocupados e intentamos convencer a todos para que se vacunen ”.

Una lección (foto proporcionada)

¿Cuál es su esperanza?

“Para ir a casa, para obtener la libertad. Este es un deseo innato, por ejemplo, de los palestinos. Sabían que sería difícil regresar a sus territorios, pero no tenían intención de rendirse y no querían salir de los campos.

Siendo realistas, ¿qué ves en su futuro?

“Como no están pensando en renunciar a su estatus o quizás en emigrar a Europa, es importante que estén preparados y tengan las bases para construir un día mejor, que es la formación adecuada para empezar con la educación”.

¿Participamos los italianos en este asunto?

“Creo que no sé si se puede hacer más. El presidente Sergio Materella, cuando visitó aquí recientemente, dijo que quería que Italia trajera una solución política a la ONU, y que el nuevo enviado especial de la ONU, Stephen de Mistura, era italiano-sueco y se dice que representa un hecho importante.

¿Y cuál será su futuro?

“Quizás me jubile el año que viene. Quiero parar un tiempo, seis meses en Cerdeña y seis meses para viajar. Puedo seguir participando en la promoción de intercambios culturales entre personas, especialmente en el Mediterráneo. Fomente la conversación en este hermoso puente oceánico para que vuelva al mejor sentido que pudo haber tenido, como siempre lo ha sido.

