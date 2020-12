La astrofotografía tendrá una lente elegante en el eclipse solar total

Un astrofotógrafo es un observador experimentado del cielo: nebulosas, galaxias y objetos celestes son trofeos de sus objetivos. El próximo eclipse solar total es el foco principal de este año para muchos de ellos. Este es el caso del famoso astrofotógrafo Carlos de Nallo, que se encargará de representar el eclipse para el Observatorio Astronómico de Ampimpa.

FENÓMENO SOLAR. Alrededor del mediodía de mañana habrá un eclipse solar total, y el fotógrafo Carlos di Nallo está en la Patagonia para registrarlo. GENTILEZA CARLOS DI NALLO.

“Trabajaré simultáneamente con un telescopio y una lente fotográfica”, explica el fotógrafo. “Además de las fotos de la corona solar y sus posibles erupciones, quiero hacer un tamaño pequeño del sol, que aparezca toda la corona solar pero con mucha textura y, si puedo, traer lo que se llama la ‘luz cenicienta ‘es decir, un reflejo de la parte apagada de la luna, que se asemeja a la textura de la luna’.

Di Nallo dice que pudo ganar experiencia en el fenómeno del eclipse total del 2 de julio del año pasado, por lo que el único obstáculo para “perseguir el eclipse” podría ser el clima, pero para el ahora las previsiones son buenas. El profesional reconoce sentirse conmovido por todo lo que rodea al fenómeno: “Lo pienso y me duele la piel. La astrofotografía no es solo la foto, me conecta con cosas distintas a la vida cotidiana, es el poder de las ciudades hacia el campo y pasar una noche entera observando y estudiando las estrellas ”.

El fotógrafo, que trabajaba para el Ministerio de Educación de la Nación, exhibió una de las primeras muestras de astrofotografía del país en el Planetario de Buenos Aires. En 2014, recibió una mención de la NASA por una de sus fotografías. Eche un vistazo a algunas de sus fotos en esta nota.

