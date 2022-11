Kvaratskhelia e la passione per il basket: è al palazzetto per Georgia-Italia

Dopo la sconfitta in volata contro la Españagli Azzurri affrontano oggi, lunedì 14 de noviembre, la Georgia en un partido decisivo para la clasificación del grupo L de la segunda fase de clasificación alla Copa del Mundo FIBA ​​2023.

Nella Tiflis Arena, Construido para albergar uno de los grupos del EuroBasket 2022, el inicio de la carrera está previsto para las 16.00 horas italianas (19.00 hora local) en directo en Rai 3, Eleven y Sky Sport 1 y Arena.

Con una vittoria, anche in virtù del successo dell’andata a Brescia (91-84), l’Italia sarebbe matematicamente qualificata al Mondiale. En caso contrario, occorrerà attendere le due gare dell’ultima finestra (23 febbraio 2023 in casa contro l’Ukraina and 26 febbraio 2023 in trasferta in Spagna).

Anche l’attackante del Nápoles Jvicha Kvaratskeliagran pasión por la cesta, è al palazzetto per assistere al match Georgia–Italia. Al suo fianco, en foto, la fidanzata agradable Tavadze.

I 12 Azzurri por la Georgia

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bolonia)

#6 Paul Bligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bolonia)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Comisario Técnico: Gianmarco Pozzecco

Asistentes: Carlo Recalcati, Edoardo Casalone, Federico Fucà, Giuseppe Poeta

Georgia

#4 Rati Andronikashvili (2001, 193, G, Creighton – NCAA)

#6 Kakhaber Jintcharadze (1993, 196, A, Al Kahraba – Irak)

#8 George Tsintsadze (1986, 192, P, TSU)

#9 Giorgi Shermadini (1989, 217, C, Tenerife – España)

#10 Duda Sanadze (1992, 197, G, Borac – Serbia)

#12 Georgi Korsantia (1998, 207, A/C, Gostivar – Macedonia del Norte)

#17 Mikheil Berishvili (1987, 204, A, ASDC – Irak)

#18 Merab Bokolishvili (1992, 194, G, Cactus Tiflis)

#23 Tornike Shengelia (1991, 206, A, Virtus Segafredo Bolonia)

#25 Thaddus McFadden (1987, 188, G, Murcia – España)

#33 Beka Bekauri (199, 209, aire acondicionado, TSU)

#99 Ilia Londaridze (1989, 205, A/C, Kavkasia)

Entrenador: Ilias Zouros

Asistentes: Georgios Limniatis, Milos Gligorijevic

Arbitro

Ademir Zurapovic (Bosnia Herzegovina), Zdravko Rutesic (Montenegro), Mehmet Karabilecen (Turquía)