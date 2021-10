Kerem Persin en España como embajador de la Semana de la Natación de Gran Canaria

Kerem Persin Sabemos Italia Para el carácter Segan Pollat ​​enamorado está en el aire Regresó a España con su entrenador. Para ser preciso Kerem Persin Está ubicado en el aeropuerto como se muestra en las imágenes de las historias de Instagram. Buenos dias Confer.

Pero, ¿qué trae el guapo Kerem a España sin su Hyundai? La serie de televisión Love Is in the Air acaba de finalizar en Divinity Channel (MediaSet España) en España. Los amigos españoles ya han visto el final feliz de Eda y Sergan. Necesitamos encontrar una solución a las “carreras de contadores de caída del Canal 5”.

Sabemos que Kerem y Hynde también son candidatos para la serie Love Is in the Air “.Premios de la Academia Latinoamericana“O yo Producto 2021. Venir Mejor serie no española, Vamos Mejor actor no español Y cómo Actriz no española. Pero el evento sucederá Diciembre de 2021 en México, no en España.

¿Quién trajo a Kerem Persin a España?

Un evento de moda en el que participará como embajadora del evento o “Semana de la natación de Gran Canaria“. El evento comienza hoy 21 de octubre y finaliza en el sitio 24 de octubre Expomeloneurosis de Maspalomas a Gran Canaria.

Semana de Natación Gran Canaria de Mota Kalida Combina cerca de 40 diseñadores y marcas, entre ellos 11 de las Islas Canarias (de Gran Canaria y otras islas del archipiélago); 10 de la Península y 6 a nivel internacional.

Kerem Purse actúa como embajador para llevar el GCSWM de la marca MC a todo el mundo y fortalecer la imagen internacional de Gran Canaria. Como destino turístico.

Con su presencia contribuirá a la mejora de la moda de baño isleña y canaria, compartiendo su experiencia en Gran Canaria con sus casi 10 millones de seguidores en Instagram. El circón encantador El amor está en el aire Será espectador en varios desfiles de moda a los que asistan modelos tan famosos. Imagen de marcador de posición de Malena Acosta O Helen Linds y modelos Juan Bettancourt O Jebel Balbuwena.