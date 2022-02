Juve, Capello boccia Rabiot: “¿Chi marcava, Morata?”

Finaliza 1-1 en la primera vuelta de la Champions League ante el Villarreal y la Juve Negli en la final de la Champions League. Vlahovic scoote l’Estadio de la Ceramica dopo appena 32 “dal fischio d’inizio, bagnando così with a rtete daauttor in suo esordio assoluto nella competitiva. ‘area. Sulla rete del Sottomarino Giallo, peri, si aperto un vero proprio dibattito, con l’ex centrocampista del Valencia lasciato colpovolmente solo.

Capello sul gol subito dalla Juve contro il Villarreal

Nel pospartita di deporte del cielo, Capello y Costacurta acaban de analizar la ley. Per liex diffensore del Milan si tratta di un concorso di colpe tra de Ligt et Rabiot: “NORTEcomo dall’errore di Rabiot. Guarda Parejo ma poi se perde durante linsenirinto. Per dova esserci anche un difusor, io mi fido di pii di un diffensore che un un centrocampista. De Ligt poteva comportsarsi modo diverso “. La pensa diversamente, invece, l’extechnical, che boccia in centrocampista frances: “Guardate es tu objetivo. ¿Cómo te comparas. Chi marcava, Morata? Lonico uomo zona che poteva essere pericolos era Parejo”.

La Juve, las combinaciones por excelencia para la clasificación al Trofeo de Campeones