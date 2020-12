Jurgen Klopp insiste en que Mohamed Salah está feliz en Liverpool

Análisis de sus comentarios Desde las sugerencias que hizo para un nuevo contrato a largo plazo más allá de 2023, no ha estado satisfecho con el hecho de que haya sido seleccionado como el capitán más joven de Trent Alexander-Arnold en la Liga de Campeones contra Midland a principios de este mes.

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha descartado las especulaciones de que Mohamed Salah no está contento en el club.

“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Todo lo demás es bueno para que lo escribas, pero internamente, no, realmente nada. “

“No estamos hablando de acuerdos, bueno, no contigo (los medios). ¿Por qué deberíamos empezar ahora?”, Dijo.

“Creo que tiene todas estas cosas de las que hablar: no fue titular en el último juego, escuché cuál fue la razón, y luego entró y obtuvo dos puntos”, dijo el técnico de los Rojos.

Salah ha marcado 13 goles en los 13 partidos de la Premier League en los que ha jugado, y no ha concedido un solo gol desde que se señaló Kovit-19.

El Liverpool es el número uno en Navidad. En las 11 temporadas anteriores, el equipo no ha logrado ganar solo dos veces en la cumbre de la Premier League: Liverpool en 2013-14 y el equipo de Klopp en 2018-19.

“En su primera temporada no fue titular contra el Stoke, entró y anotó dos. Obviamente no necesitó mucho tiempo.

“Éramos uno de ellos. Entonces, ¿Brendan Rodgers es el motivo de otro? Globe se rió.

“Esto significa que no eres automáticamente campeones en mayo cuando eres el líder navideño, de lo contrario hubiéramos ganado la liga dos veces.

“Esta es la mejor posición en la que puedes estar en este momento, pero eso es todo. Sabemos lo difícil que fue, cómo fue, cómo será.

“No hemos jugado en media temporada, esta vez lo hubiéramos hecho como siempre. Está bien, nada más.

“Cuando no ganamos la liga después de tomar el primer lugar en Navidad hace dos años, no se trataba de concentrarse, era la calidad del oponente y no esta calidad todavía.