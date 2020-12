Junior Back of Italy Primer episodio, en vivo, pasteleros, jueces, directores

El primer capítulo de Junior Back of Italy Emitido el viernes 11 de diciembre de 2020. Esto es lo mejor,” Terminado la semana pasada, Hornear Junior Propone un reto entre pasteleros muy jóvenes. Los participantes tienen en realidad de 7 a 12 años. Conducen Flavio Montruccio y Alessia Mancini Y en la vida. Jueces, por otro lado: Ernst Gnome y Damiano Carra, con la participación de Clelia di Onofrio.

Las reglas de la versión junior son similares. Para la versión regular Hornear italia, Pero con algunas re-explicaciones. Los pequeños Federico, Giulio, Martina, Alessandro, Anna, Samuel, Lucia y Clarisa Se enfrentaron a los clásicos Experimentos creativos y técnicos. Pero al final del capítulo Ninguno de ellos fue eliminado. De hecho, en el Junior Back of Italy 8 jóvenes pasteleros aficionados llegarán juntos a la final.

Además, para premiar al ganador, al final de cada capítulo, Se dibuja una clasificación Basado en los resultados de las pruebas del día.

La primera Martina clasificada del capítulo de hoy, El recibio “3 copos de nieve”, O Puntos necesarios para delinear las clasificaciones Durante la competición. Segundo lugar, hermano mayor, Tengo 2 copos de nieve. Todos, una reverencia.

El primer episodio de Junior Back of Italy, experimentación creativa

Junior parte trasera de la tienda Está decorado con un tema navideño.. Luego se sirve a los pasteleros, Emocionado de conocer a todos. Entran los directores de secundaria Flavio Montruccio y Alessia Mancini; Y jueces Ernst Gnome y Damiano Carra. “¡Hola, mini pasteleros!Chin grita.

El tema del primer capítulo “Juegos de fiesta de Navidad”. primero Prueba creativa, Cada mini pastelero tenía que hacerlo Crianza, en el rompecabezas de las galletas, Uno de sus dibujos se hizo de antemano.

Damiano, Ernst y directores Se mueven de un banco a otro hablando con competidores más pequeños. Mientras tanto Nunca pierden la oportunidad de ayudarse mutuamente cuando es necesario. Los requisitos son muy diferentes: los que no pueden encender la estufa, los que no tienen algunos ingredientes. Al final, todos completan sus rompecabezas..

El primer episodio de Junior Back of Italy, los resultados de un experimento creativo

Presentando el rompecabezas de las galletas primero Martina. “Tu masa de cacao es perfecta” Damiano le dice. Chin también está de acuerdo: El rompecabezas es hermoso y agradable.. Viene despues Federico, Que hizo un simple atajo de pastelería sin sabores. Inesperadamente, Hornear galletas no es perfecto. Clarissa Tuvo un pequeño hipo: la masa se le cayó y tuvo que empezar de nuevo. “Quiero gente buena y peligrosa “. Anuncia Goma. Las galletas de Clarissa son buenas, pero tienen poca azúcar.

Hasta esto SamuelQuien está más emocionado que otros competidores, siempre está muy activo. “La mejor galleta que comí hoy” Chicle dice. “Copiaste el mapa de manera idéntica, lo cual es hermoso” Gum y Damiano dicen sobre el rompecabezas hermano mayor. Sin embargo lo és Hay un problema de cocción. Desafortunadamente, un Giulio Algunas galletas caen cuando las lleva a los jueces. Pero a Gum le encanta el sabor de sus galletas.

Lucia Ella fue muy precisa al reproducir su diseño. “Creo que eres muy preciso incluso en la escuela” La barbilla le dice. Ella era como todos los demás Algunos problemas de cocina. El último competidor Alessandro. Estéticamente, el rompecabezas es bastante impresionante, pero su masa está un poco recocida. Sin embargo, para Damiano Esta no es una preocupación particular.

Pruebas tecnicas

El experimento técnico fue propuesto por Damiano, quien hizo un pastel temático de ajedrez, al que llamó Pastel de jaque mate. Un pastel con una base Terciopelo rojo Decorado con chocolate plástico en forma de piezas de ajedrez.

Los jóvenes pasteleros necesitan reproducir el pastel de Damiano de la mejor manera posible. Durante la prueba, los mini cocineros pudieron pedir ayuda a la anfitriona Alicia.

La prueba fue compleja para casi todos los participantes: Muchos de ellos, de hecho, nunca han visto un tablero de ajedrez. Otros en cambio, Conocen el juego, pero lo encuentran aburrido.

Chicle y DamianoAfuera de la carpa, prueban el pastel que hizo Damiano. “El tiempo es la mayor dificultad, son pequeños y la receta es complicada” Dice Gum. Pero Damiano lo cree firmemente Son tan buenos que te van a sorprender ”. A pesar de algunas dificultades para comprender algunos de los pasajes, al final todos los pasteles Están listos para degustar en la oscuridad.

Los resultados del experimento técnico, el mejor del capítulo es Martina

Desde el primer pastel que probaron los jueces Alessandro. Las piezas no son perfectas, pero la tarta es buena. Se hizo el segundo pastel Lucia. Su capa no es perfecta, pero el pastel sigue siendo agradable. En jaque mate Samuel Esto es correcto, pero no todas las piezas son reconocibles.

El cuarto pastel que probaron los jueces Martina, Y “cae” sobre las piezas. Pero El pecado del gusto y las capas. Entonces, se acerca el momento Giulio, Él hizo Los soldados más bellos de todos. De soldados Clarissa, En cambio, son “Siéntate un poco” Comedia de chicle. Desafortunadamente, el bizcocho Esto no se hace como un trabajador. El pastel final es de Anna. Tenía un poco de gelatina en la boca y el bizcocho estaba un poco húmedo. Pero Gnom lo ama tanto. Finalmente, del último postre Federico. De lo contrario hermano mayor, Que está un poco seco.

En conclusión, la clasificación provisional es la siguiente: Clarissa octava, Lucía séptima, Samuel sexta; Quinto hermano, cuarto Alessandro. Podio para Martina de primera, tercera, Giulio, segunda y Federico.

El episodio termina con los jueces revelando quién es el mejor mini pastelero en el primer episodio. Hornear Junior. sobre eso Martina, 9 años, Se pone Tres puntos “copo de nieve”. Alabama Segundo lugarEn cambio, hay algo más pequeño hermano mayor, Solo 8 años. Al recibir el mensaje, Anna se mueve, muy feliz.