Juan el Bautista 2021 decapitado – que no hacer el 11 de septiembre – Oración del Profeta Juan

Historia de la fiesta

En el centro de la fiesta, eventos asociados con el sacrificio del santo, Jesucristo se llamó a sí mismo “el más grande de los nacidos de mujer”. (La iglesia valora la muerte de cada santo como una fiesta, transformándola en vida eterna, para Dios.) Marcos también anunció los detalles de estos eventos) y tradiciones de la iglesia.

Después del bautismo de Jesucristo en el río Jordán, el pionero Juan continuó su ministerio, llamando a la gente al arrepentimiento y exponiendo los males y pecados humanos. El tetrarca de Galilea, Herodes Antipas (Detroit fue uno de los cuatro gobernantes iguales. Después de la muerte de Herodes el Grande, el emperador romano Augusto dividió el territorio de Judea en cuatro partes, una de las cuales era Galilea y se convirtió en su rey). Herodes Antipas se casó con la hija del rey Arafa de Arabia, pero, amando a Herodías, la esposa de su hermano Felipe, abandonó a su legítima esposa y comenzó a vivir con Herodías, violando así severamente la costumbre judía. John le habló abiertamente sobre esto, calificando el acto de indigno delante de la gente. Herodes estaba furioso por la revelación de Juan y encarceló al santo.

Poco después, Herodes organizó un banquete por su cumpleaños y lo invitó a visitar Galilea. En el punto culminante de la fiesta, la hija de Herodías, Solomia, bailó tanto para el cumpleañero que el borracho Herodes se regocijó y prometió cumplir sus deseos, aunque quería quedarse con la mitad de su reino. Regalo. Pero, a instancias de su madre, Solomia inmediatamente quiso sacar la cabeza cortada de Juan Bautista de un plato. Herodes, sin atreverse a abandonar esta promesa pública, ordenó al gato que cumpliera el deseo de la mujer.

Cuando la cabeza del bautista fue llevada a la fiesta en un plato, los labios del profeta dijeron por último: “Herodes, tu hermano Felipe, no te es lícito tener esposa”. Salomón le dio la cabeza a la Santa Madre, quien fue traspasada por la ira y la puñalada, traspasó la lengua del profeta con agujas y enterró el cuerpo por separado en un lugar inmundo. Pero Juan, la esposa del gobernante del rey, Husa, enterró la cabeza del santo en el Monte de los Olivos y la colocó en una vasija de barro. Sus discípulos enterraron el cuerpo del Bautista en Sebastiae.

Pasaron muchos años y la tierra donde estaba enterrado el barco con la cabeza del monje pasó a ser propiedad de Lord Innocent. Decidió construir una iglesia en este lugar. Luego cavaron un vaso en la cabeza de Juan el Bautista; este fue el primer descubrimiento del templo, a partir del cual comenzaron a ocurrir muchos milagros. Antes de morir, Innocent lo escondió en el mismo lugar donde lo encontró, temiendo que el santuario cayera en manos de infieles.

Según la leyenda, el segundo descubrimiento de la cabeza del profeta tuvo lugar durante el reinado del emperador Constantino. Juan el Bautista se apareció a dos monjes peregrinos que llegaron a Jerusalén. Cavaron el templo en el lugar especificado, pero, decidiendo quedárselo, metieron la vasija que contenía la cabeza del Bautista en una bolsa y se fueron a casa. En el camino se les unió un alfarero, quien les entregó esta bolsa para que la llevaran. El alfarero era un hombre piadoso, así que cuando se le apareció el bautismo y declaró su voluntad, hizo lo que le ordenó el profeta: dejó a sus compañeros y se llevó a casa un templo precioso. La vasija sellada fue colocada cuidadosamente en su familia, que fue transmitida de generación en generación hasta que cayó en manos del sacerdote Eustace. Este seguidor del arianismo (una de las primeras corrientes sectarias del cristianismo, que enfatiza la creación original del Hijo de Dios y su unidad con Dios el Padre) inspiró a la gente a sanar los milagros realizados por la santa religión. Y cuando se descubrió su engaño, más tarde fue enterrado en una cueva cerca de la ciudad de Emassa. Pero no pudo hacer eso porque se estableció un monasterio en la cueva. En 452, Juan el Bautista se apareció a Markle, el archimandrita del monasterio, y le dijo dónde descansaba su cabeza. Este es el segundo descubrimiento en la cabeza del profeta.

El templo se trasladó a Emesa y más tarde a Constantinopla. En 850, el líder del profeta estaba nuevamente en Emesa, y más tarde, durante la invasión sarracena, en Koman (una ciudad cerca de la moderna Sukumi). Iconclass tuvo que cubrir el santuario nuevamente cuando llegó el momento. Ya después de la restauración de la iconoclastia en el Concilio de Constantinopla en 42, el patriota Ignacio abrió el lugar de enterramiento de la cabeza de Juan el Bautista durante las oraciones nocturnas. Y una embajada especial, enviada a unos 850 Komana, encontró la cabeza del profeta en el lugar indicado por los Patriotas. Así se produjo el tercer descubrimiento de una de las mayores iglesias cristianas.

Cada año, la iglesia conmemora estos tres maravillosos descubrimientos: el primero y el segundo están marcados con un nuevo estilo el 9 de marzo, y el tercero, el 7 de junio.

Por ejemplo, hoy, el Monasterio de San Silvestre en Roma, la Mezquita Omeya en Damasco, los monjes del Monte Athos afirman ser la cabeza o parte de la Catedral de Nuestra Señora de Amiens en Francia. Se conserva información veraz sobre cómo surgió el templo dentro de esta catedral francesa. Se sabe que la cabeza de Juan el Bautista fue desmembrada en 1200: los peregrinos vieron el frente de la cabeza. Durante la Cuarta Cruzada, el sacerdote católico Vallon de Sardon encontró una placa de plata en uno de los palacios en ruinas de Constantinopla cubierta con cristal frente a la cabeza del profeta. Sin dinero de camino a Picardía, el sacerdote se vio obligado a vender comida. La cabeza también fue llevada a la ciudad francesa de Amiens en 1204, donde se ubicó en la Catedral de Nuestra Señora de Amiens, construida en exclusiva. El templo es famoso por sus muchas maravillas y se ha convertido en un lugar de peregrinaje tanto para la gente común como para la realeza.

Fue en esta catedral, donde se conservó el frente de la cabeza, donde se llevó a cabo el gran estudio del santuario en 1958, al que asistieron los mejores expertos en diversos campos de la medicina. Y no se ha encontrado ningún hecho que contradiga el hecho de que la cabeza colocada en la catedral pueda haber pertenecido realmente a Juan el Bautista.

Muerte de los autores del asesinato de John

El destino de los perpetradores del asesinato del gran monje también se conoce por la mitología de la iglesia. El castigo de Dios cayó sobre Solomia cuando cruzó el pequeño río Sigoris congelado en el invierno. Cuando cayó bajo la nieve, se le cayó la cabeza y la nieve afilada presionó contra su cuello y se cortó poco después. El cuerpo de Solomia nunca fue encontrado, y la cabeza fue llevada a Herodías y Herodes en un plato. El rey Arefa, padre de la esposa abandonada de Herodes, no perdonó al sobrino de su hija por la humillación y le declaró la guerra al que había perdido a Herodes. Herodes y Herodías fueron encarcelados primero en Cal y luego en España. Allí, durante el terremoto, se formó un profundo cráter bajo sus pies en el que los villanos cayeron y fueron enterrados vivos.

Que hacer en este dia

Los creyentes deben asistir a la iglesia el día en que Juan el Bautista fue decapitado.

Oración a San Juan Bautista

El bautismo de Cristo, el predicador del arrepentimiento, no me rechazó por arrepentimiento, sino que, junto con los poderes celestiales, indignos, tristes, débiles y miserables, enredados en diversas desgracias de la vida, ruega al Señor por mí Pensamientos de mi mente ; Porque soy la cueva de las malas acciones, no tengo fin a los hábitos pecaminosos, porque mi mente está atada a las cosas terrenales. ¿Qué tengo que hacer? Yo no sé. ¿A quién acudiré para salvar mi alma? San Juan, sólo vuelvo a ti en nombre de la gracia, porque ante Dios, después de la Madre de Dios, no hay más grande que los que nacen. Tocaste la cabeza de Cristo Rey, el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Ore por su alma pecadora, para que al menos de ahora en adelante, a las once, lleve la carga de la bondad y acepte las últimas recompensas. ¡Sí, el Bautista de Cristo, el precursor sincero, el primero en la gracia, el mártir, el ayuno y guía ascético, el maestro de la pureza y un íntimo amigo de Cristo! Te ruego, te ruego: no me rechaces de tu intercesión, sino ensalzame que he caído en grandes pecados. Renueven mi alma por el arrepentimiento, como el segundo bautismo, ambos son líderes: por el bautismo laváis el pecado de los antepasados, y por el arrepentimiento limpias toda mala acción. Límpiame de toda contaminación y ayúdame a entrar en el reino de los cielos sin ninguna contaminación. amén