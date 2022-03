Arriva alla Darsena del Sale l’8 marzoad arrichchire es uno de los nuevos spazio en la musica dal vivo che porta Cerviael representante de carreras más popular de todos los italianos canzonesianos, meteo insieme celebrity y giovani talent, ivana españauno de los idiomas italianos más comentados en el mundo, es un rival internacional.

En Mescolandia, la melodía tradicional de canzone baila con la danza sintética suoni, questa artist è stata tra e esponenti in a scena legata da un lato al migliore filone pop, dalltro alla pista da ballo varcare i ntri confi destination in moltissimi paesi. The Easy Lady a Call Me, Ivana Spagna ripercorrerà tappe più significant in a lunga carriera, ricca di successi che hanno fatto ballare e innamorare tantissime persone, dimostrando quanto la musica possi unire le persone, al di là di ogni barriera. Un inno all’s, en la aplicación Suo concierto de Leo Cavalli – cursi Darsena del Sale – oferta gratis, proprio l’8 marzo, a tutte le donne.

En un concierto, Dice Cavalli dijo: “Auspico sia linizio di una noova primavera”.

Uno spettacolo che è part in a cartellone diventa ogni giorno più ricco e che propone, dopo Ivana Spagna, apppuntamenti con grandi protagonista della canzone d’autore, come in Nomadi, che sibiranno il 24 marzo 4 comic Geneci come April.

Para información y prenota

Teléfono: +39 348 4234321

Correo electrónico: [email protected]