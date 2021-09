IPhone 13: la RAM no cambia en comparación con el iPhone 12, A15 Bionic S.

A poca distancia de la presentación La nueva línea de iPhone viene con una idea de las características de la hoja de datos técnicos con la que Apple generalmente no se comunica. El primer y más importante paso es establecer el tamaño de la memoria RAM integrada y proporcionarlo, como suele ser el caso de Xcode (el entorno de desarrollo de software para los sistemas operativos de Apple). Vamos a medir el aumento de rendimiento que garantiza el nuevo SoC. Resumiendo los datos publicados en las últimas horas: RAM del nuevo iPhone 13 Eso no va a cambiar Comparado con el iPhone 12 , Y A15 Bionic Sí, sobre todo teniendo en cuenta la GPU de los modelos Pro .

IPhone 13: Misma RAM que el iPhone 12

Entonces, este año, Apple ha tomado una decisión más conservadora que 2020: El iPhone 12 Pro y Pro Max en realidad obtienen 2GB de RAM en comparación con los modelos finales (Pro) de 2019. , Varía de 4GB a 6GB RAM; Los modelos que no son Pro, por otro lado, están anclados hasta 4 GB de RAM.

A15 Bionic: Los primeros resultados del benchmark

El rendimiento del nuevo Apple A15 Bionic Soci es diferente, lo que, según los primeros resultados del benchmark, parece traer consigo una mejora significativa del rendimiento. Durante la presentación, Apple comparó el aumento de la potencia informática en términos porcentuales en comparación con una base general. Competición (Hasta 50% para CPU: Hasta un 50% para GPU de modelos Pro y hasta un 30% para modelos que no son Pro ) Los primeros resultados de Geekbench nos permiten esbozar la primera comparación entre dos generaciones recientes de chips de manzana.

Capítulo de la CPU : Compartiendo la misma unidad con el mismo número de núcleos (6), los resultados entre el iPhone 13 Pro y el no Pro se han alineado en las pruebas Geekbench5 . Los resultados son aproximados 1.725 puntos en un solo centro Y 4.600 puntos en Multi Core . Aumento en comparación con la CPU biónica A14 El rendimiento es aproximadamente igual a respectivamente 10% y 18% .

Se realizó una prueba similar IPhone 13 (iPhone 14.5) da resultados más bajos 10.608 (puntuación de metal) Todavía es alto Aproximadamente 15% Comparado con el puntaje del iPhone de 12. La brecha de rendimiento entre el iPhone 13 Pro y el no Pro se basa en la arquitectura de 5 núcleos GPU anterior de Apple, lo que no debería sorprender incluso si se reduce a 4. En la GPU de un usuario que no es Pro.