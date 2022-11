È ora di cominciare a preoccuparsi? Stando a quanto lasciotto trapelare dalle autorità sanitarie spagnole due individui, used presso un allevamento di pollame, sono di fatto risultati positivi all’aviario de influenza in seguito all’individuazione di un focolaio nella structura in cui lavoravano. Si tratterebbe della prima infeccia umana mai riportata nel contexto della España e la seconda nel Vecchio Continente a partire dall’ormai lontano 2003; anche se di fatto negli Estados Unidos mi en Porcelana furono già segnalati alcuni casi di positività tra gli esseri umani.

Come accennato, i nostri two proudi – two ragazzi di 19 e 27 anni – lavoravano presso un allevamento di Guadalajara, nella Spagna centrale, permaneció contagiato dall’imperversare del virus: stando a quanto declarato dalle autorità sanitarie locali pare che nessuno dei due abbia manifestato sintomi, ed entrambi sono stati correctamente isolati come previstos dalle linee guida. Naturalmente, una volta appurato il contagio, il personale medico ha testato tutti i loro colleges ei contatti stretti, senza afortunadamente trovare altre positività.

Vi ricordiamo, en questo contexto, che le infecciones da influenza aviaria negli esseri umani possono variare da Infecciones delle competir con las vías respiratorias superiori asintomatiche o lievi fino a una rapida progresione verso una pulmonite grave, sindrome da distress respiratorio agudo, shock e, nei casi peggiori, even morte.