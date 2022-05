Increíble tornado en Germania, aquí y allá: en el video

Lorenzo Pasqualini 3 minerales fa 2 minutos

Mentre l europa del sud vive a second metro di caldo eccezionale, con temperature molto più alte rispetto alla media del period, in altre are continente si stanno veriandando episodi di forte maltempo. Ieri, sabato 21 maggio, un tornado ha colpito la città tedesca di Paderborn, situ nella Renania Settentrionale-Westfalia. La violenta tromba daria ha causato gravi danni materiali ed ha causato decine di feriti, di cuci dieci sono gravi.

Il servizio meteorologic tedesco aveva diramato un ‘Todos nosotros tenemos alrededor de 130 cloometrias en la dirección opuesta y el tráfico orari en zona alcune. Aquí encontrará una inversión, reportaje de Lagenzia Euronews, en Lippstadt, una tendencia en quilometría a distancia.

Temporali e insolite tempeste polvere en Olanda: video

Il maltempo, che colpito anche altr parti della Germania conviolence temporali, ha causato danni important. La tromba daria che invirtió Paderborn scoperchiato tetti e sradicato alberi. Zona de tráfico de Ferroviario en Interrotto. Su registro está diversificado, por atracción gravitatoria. La Renania settentrionale-Westfalia o Uno de los artículos más buscados en la base de datos es Alvioni dello scorso luglio, que está muy cerca de Vittime y Danny anche en Bélgica. Ad essere colpita dal maltempo di queste quore non è solo la Germania. Nella giornata precedente il maltempo aveva colpito anche i paesi bassi, con forti temporali ed una insolita tempesta en polvere.