Incendi: dalla Sicilia alla Spagna divampano i roghi

Las imágenes que llegaron desde Pantelleria son el espejo de un escenario aterrador. Ieri 17 agosto verso le 19:30 nelle due frazioni di Pantelleria Kamma e Gadir sono divampati due roghi, le fiamme si sono propagate in fretta alimentate dallo scirocco e dalla siccità di un’estate arida.

Intervenciones inmediatas de gli delle forze dell’ordine, dei vigili, della guardia costiera e protezione civile, i quali hanno subito domato le fiamme e fatto evacuare le zone colpite dal fuoco. Tra i turisti e residenti in fuga anche molti personaggi famosi: el estilista Giorgio Armani che proprio a Pantelleria alloggiava con una comitiva di amici, y la periodista Myrta Merlino col compagno Marco Tardelli, l’ex campione del mondo 1982.

Gli sforgi per domare l’incendio sono stati tali che il sindaco Vincenzo Campo passate le 22 di sera ha declarado: «I vigili del fuoco stanno lavorando duramente per spengere le fiamme. La situación è quasi sotto controllo».

Ettari di terreno bruciati e un impacto ambientale doloroso e consistente, il sospetto che gli incendi siano stati appiccati volontariamente è alto, così crede il capo della protezione civile siciliana Salvatore Cocina che parla di «fuoco appiccato in modo Scientifico».

En España gli incendi

Una situación aún más grave proviene de España, en particular en la región valenciana al este de la Penisola. La stampa locale riporta delle notizie terrificanti: a causa di un rogo scoppiato vicino a Bejís, a nord di Valencia, sono state evacua alcune località e a campeggio, e a treno è stato envolved dalle flamme. Tre i vigili del fuoco che sono rimasti periti mentre partecipavano ai lavori di spegnimento, mentre altre 13 persone hanno riportato lesioni e ustioni ieri quando il treno è stato blockcato dalle fiamme e queste, prese dal panico, sono scese dal convoglio. Anche la zona dell’Alicante è stata spiazzata dagli incendi, in cui le fiamme hanno costretto all’evacuazione di circa 1.500 persone e hanno già bruciato oltre 11.500 ettari.

La situación en Europa

Ni que decir tiene que la sequía y la falta de lluvias han empeorado la situación de los incendios, a pesar de que son de origen dolosa. Gli ettari andati di fumo sono 660 mila ettari y secondo l’European Forest Fire Information System, era dal 2006 che non si registrava un simile valore di superficie boschiva andata in fumo. La più colpita, come accennato prima è la penisola iberica, con Spagna e Portogallo.

La piromanía è un reato

In tutti gli stati europei la pyromania è un reato. Chi appicca un fuoco rischia dal 4 ai 12 anni di carcere. Proprio per l’aumento degli incendi dolosi il Governo ha varato nel Consiglio dei ministri del 2 settembre un decreto legge che inasprisce le sanzioni administrativo e penali, oltre a redisegnare la Government della prevenzione degli incendi ea stanziare le risorse finanziaire per potenziare le risorse operative.