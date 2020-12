Implicaciones matemáticas para el alumno

Hoy es el Día Nacional de las Matemáticas



గPara Nita, existe un vínculo inseparable con la vida humana. En todas partes de la vida diaria humana hay cálculos. Los conceptos matemáticos están integrados en muchas profesiones, música, juegos y artes. Las matemáticas son como un soplo de aire fresco para la ciencia y la tecnología. Las matemáticas védicas dicen que el papel de los indios en el desarrollo de las matemáticas en todo el mundo es inmenso. Prueba de ello es la invención del cero, que es la columna vertebral de los números. Es el maravilloso regalo de los indios a las matemáticas del mundo. Es por eso que las “matemáticas védicas” son cada vez más populares en la actualidad. Srinivasa Ramanujan, quien ganó fama internacional a una edad temprana como matemático indio, hizo una contribución significativa a las estadísticas. Celebramos su cumpleaños y celebramos el Día Nacional de las Matemáticas el 22 de diciembre de cada año. Es un día para educar a los estudiantes y jóvenes de todo el país sobre la necesidad de las matemáticas. Por lo general, el bebé está acostumbrado a conceptos y habilidades matemáticas como la observación, la comparación, la evaluación, la predicción y la generalización de resultados. El conocimiento sistemático de estos se toma a nivel escolar. El aprendizaje matemático captura el pensamiento lógico, el análisis, el discernimiento, la disciplina, etc. Los educadores dicen que una persona con un conocimiento profundo de los conceptos matemáticos puede resolver con tacto cualquier problema que se encuentre en la vida.

Aunque las matemáticas son una materia separada del nivel de grado, también se usan indirectamente en otras materias. Sin embargo, las matemáticas son un miedo que muchos no conocen desde la infancia. Como resultado, algunos estudiantes están estresados ​​y lejos de la escuela. Pero las matemáticas son muy fáciles de aprender si te gusta leer. Es una combinación de números, números, gestos, fórmulas: conceptos abstractos de lógica y corrección. Esta es una de las asignaturas que a la mayoría de estudiantes les resulta difícil. Con esto, se imparten cursos especiales en ciudades sobre este tema. Los maestros, mientras tanto, dicen que los estudiantes se quedan atrás en la resolución de problemas escritos en comparación con los problemas numéricos. El Ministerio de Recursos Humanos de la Unión realizó la Encuesta Nacional de Logros-2017 para la evaluación de habilidades de aprendizaje en diversas materias a nivel nacional. De estos, solo el 64, 53 y 42 por ciento de los estudiantes en los grados 3, 5 y 8 tienen habilidades matemáticas. Los detalles de la encuesta muestran claramente que estas capacidades disminuyen del nivel primario al secundario. Además, el informe de Estándares de Evaluación de Estándares Académicos (ASER) establece que el 56% de los estudiantes de octavo grado no pueden dividir por un número, el 72% de los estudiantes de quinto grado no pueden dividir entre 70 y 70 % de estudiantes de tercer grado no pueden restar. Muchos estudiantes acuden a grupos de arte después del grado 10 todos los años por miedo a las matemáticas. Los estudiantes dicen que no entienden las matemáticas en la reciente capacitación en línea realizada por Corona.

Las matemáticas son como un espejo de civilización. Es hora de actuar para incrementar las capacidades de aprendizaje de los alumnos que continúan cayendo. La brecha entre las matemáticas en el aula y las matemáticas reales ha aumentado en los últimos tiempos. Para superar esto, la formación de conceptos matemáticos en el nivel básico debe realizarse de manera efectiva. Además, el programa debe diseñarse de acuerdo con la naturaleza matemática y deben realizarse reformas en los métodos de enseñanza. Se necesita educación práctica para que las matemáticas que se enseñan actualmente en el aula puedan utilizarse en la vida cotidiana. Los estudiantes deben tener la libertad de elegir las estrategias adecuadas para resolver problemas desde el nivel básico. Para practicar las matemáticas sin estrés ni miedo, los maestros deben adoptar una instrucción basada en la acción. Se espera que los niños obtengan una comprensión profunda de los conceptos matemáticos a nivel escolar a través de programas innovadores como el “Club de matemáticas” y las “Ferias de matemáticas”. El Ministerio de Educación debería adoptar nuevas tecnologías en la práctica de las matemáticas y reformar el sistema de evaluación. El maestro debe guiar a los estudiantes en la práctica de las matemáticas de manera regular y cultivar el interés. La lectura matemática debe estar llena de confianza y coraje. Solo entonces los estudiantes avanzarán con ideas creativas: genios matemáticos como Srinivasa Ramanujan y Shakuntaladevi.

– Sampathi Ramesh Maharaj