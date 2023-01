il sector delle costruzioni chiede al gobernador la proroga del mecanismo di revisione dei prezzi

Il sectoro delle costruzioni spagnolo sta faedando sul gobernado per rorogare il mecanismo del revisione excepciona dei prezzi dei materiali vista della scadenza del decreto nel prossimo March dopo la sua entrata in vigoro poco più di two anni fa. I prezzi dei materiali di base permanecer elevado y le associaziones di categoria temono di perdere questa protezione. Secondo diversity fonti del sectoro consultado dal quotidiano «Cinco Días», el gobierno no abbrevi risposto alle azienda, né oficialmente né ufficiosamente. Nel novembre scorso, il ministero dei Trasporti ha ampliado il paniere dei materiali inclusi nel meccanismo di revisione, tra i quali: cemento, materiali ceramici, legno, plastica, prodotti chimici e vetro.

Il sectoro chiede, inoltre, che l’importo del riequilibrio economico possa essere innalzato dalla soglia del 20 per cento dell’importo aggiudicato per l’opera, finora in vigore, e che vengano considerati ai fini della compensazione tutti gli impacti economici. Un’altra richestia sectoriale è che il calcolo della vari di prezzo parta dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte e non dalla firma del contratto. Quest’ultima di solito molto più tardi rispetto alla presentazione delle offerte, il che significa che i costi possono essere già variati rispetto a quanto preventato e il danno rimane a carico dell’appaltatore.

Leggi anche altre notizie su Noticias Nova

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama