guido reni, Atalanta e Hipómeno,1615-18 circa, Olio sobre lienzo, 297 x 206 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado | Foto: © Museo Nacional del Prado, Madrid

– La gran pittura del Barocco brilla nel 2023 del Prado. A maestro venuto dall’Italia inaugurará la temporada de exposiciones del museo español: del 28 de marzo al 9 de julio se realizará una exposición en colaboración con el Städel Museum de Frankfurt.alla luce dei più recenti studi compiuti sul suo conto. Alrededor de 100 obras maestras -dipinti, ma anche scultura e opere grafiche- llegarán a Madrid desde importantes museos internacionales para explorar el fundo il contribución que ofrece pittore bolognese all’arte del suo tempo. Accanto alle tele di Reni, troveremo opere di altri illustri proudei della scena europea tra Cinquecento e Seicento, da Caravaggio ad Annibale Carracci, fino allo spagnolo Francisco Zurbaràn, indispensabili per illustrare le interazioni artistiche alla base della fioritura del Barocco.



Guido Reni, Bacco e Arianna, hacia 1614-16, óleo sobre lienzo, 86 x 96 cm, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Los Ángeles | Foto: © Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, Los Ángeles

Tra i dipinti di Reni, “ce ne saranno alcuni inediti e absolutamente fundamental«, el anunció El director del Prado Miguel Falomir, e anche “opere molto difficili da spostare”, che hanno requestado un’organizzazione logistica fuori dal comune. Diverse tele, inoltre, si mostreranno per la prima volta in tutto il loro splendore dopo decennie, grazie aventions di restauro terminati di recente: è il case di Atalanta e Hipómenotra i gioielli di proprietà del museo madrileño.

Particular atención sarà reservata ai gamami di Guido Reni con la Spagna, dove è stato un artisto molto amato: lo testimoniano le collezioni di Reali e aristocratici, ma anche l’influenza exercita su alcuni grandi protagonistai del Secolo d’Oro spagnolo.



Dalla mostra “Francisco de Herrera ‘el Mozo’ y el Barroco total”: Francisco de Herrera el Mozo, El triunfo de San Hermenegildo. Museo Nacional del Prado

Dopo Reni, il viaggio del Prado tra gli splendori del Barocco continuerà con Francisco de Herrera detto “el Mozo”, tra i più notables innovadores dell’arte iberica di questo period. Dal 7 marzo, inoltre, il museo ospiterà per la prima volta nove capolavori della Colección Frick di New York, usciti dal pennello di giganti della pittura spagnola come Velàsquez, El Greco, Murillo y Goya.



“Obras Maestras Españolas de la Colección Frick”: Diego Velàsquez, Felipe IV en Fraga, Nueva York, The Frick Collection © The Frick Collection

In estate, infine, il Prado parteciperà alle celebrazioni per i 50 años de la muerte de Pablo Picasso, asiduo frecuentador del museo, il cui nome è ancora scritto nella lista dei copisti passati per le sue sale. La mostra ideata per l’occasione metterà confronto le opere del genio modernista con i dipinti di El Greco, un maestro fundamentale per comprendre la prima parte della careere di Picasso, trail il Periodo Blue e il Cubismo.



Dalla mostra “Picasso – Greco”: El Greco, Pentecostés. Museo Nacional del Prado