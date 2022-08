Il piano di risparmio energetico che entrerà in vigore in Spagna mani avrà un period di transizione durante il quale chi non lo rispeterà non sarà multato. Lo ha anunciado la ministra della Transizione ecologica, teresa ribera, en una’intervista radiofonica a “Cadena Ser”, spiegando che le eventuali sanzioni non saranno imposte inmediatamente, ma ci sarà un “avvertimento preventivo” e uno studio dei motivi per cui non sono state actate al fine di risuler eventuali dubbi. In merito alla requestia di alcune regioni, en particulare quelle gobernado dal Partito popolare (Pp), di ritardare l’application del decreto, Ribera ha ribadito che ilgobernado non farà nessuna marcia indietro, assirando che cè stato un dialogo preventivo sia with le regioni che con las associaziones imprenditoriali e turistiche.

Secondo la ministra, il decreto varato dall’executivo non «invade» le competes degli enti locali, come denunciato dalla Comunità di Madrid che ha annunciato un ricorso alla Corte constituzionale. Ribera ha respondido, inoltre, a la petición de convocar una Conferencia de los presidentes de la región, tal y como pidió el líder popular Alberto Núnez Feijóo, ya que, a su juicio, todos los actores cuentan con «la información necesaria» para aplicar las medidas. El decreto prevee la limitazione della temperatura dell’aria condizione a 27 gradi d’estate ea 19 d’inverno negli edifici pubblici, negli spazi commerciali e nelle Infrastructure di trasporto, negli spazi culturali e negli alberghi.

