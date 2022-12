Il maltempo ha llegado a España, fino a 200 mm di pioggia e fiumi esondati

La España è arrivata a dicembre ancora immersa in una grave Emergency siccità, con la gran parte degli invasi artificiali ai minimi, ma nell’ultima settimana le cose sono cambiate. Una serie di perturbazioni hanno portato piogge molto abondanti. L’ultima perturbazione è stata causata dalla tempesta Efrain, che ha diretto verso la Penisola Iberica un flusso subtropicale molto umido, che si è tradotto in piogge molto intenso su practicamente tutto il territorio. Ad essere colpita non è stata solo la Spagna: en Portogallo particular colpita è stata l’area di Lisbona, con inondazioni e gravi disagi.

Queste abbondanti piogge, cadute dopo una settimana già segnata dafuse precipitazioni, hanno causato piene dei fiumi ed esondazioni in varie aree della Spagna. Ci sono state anche conditioni di emergenza, come si può vedere nel video qui sotto, che è stato filmedo nella zona di Badajoz (Extremadura).

#Tiempo severo

Gravi inondazioni nella provincia di #BadajozEspaña. Questo martedì diversos persone sono state salvat dai pompieri dopo esser rimaste entrappolate nelle proprie case a seguito della tempesta «Efrain». pic.twitter.com/qFxvRNI27g — Meteored Italia (@meteoredit) 14 de diciembre de 2022

Proprio l’Extremadura è stata la regione più colpita, con accumuli pluviometrici che hanno rapgiunto i 200 mm. La Roca de la Sierra y Puebla de Obando sono stati alcuni dei comuni più hitpiti e nella mattina del 13 dicembre alcune strade si sono trasformado in fiumi. Además, la N-523 (vía principal entre Badajoz y Cáceres) ha quedado arrasada por la inundación de los cursos de agua de la zona, informa Meteored Spagna.

N-523 entre Cáceres y Badajoz arrasada. A ver si con esto nos hacen autovía de una vez. @sextaNoticias pic.twitter.com/gmpGM1vxcG Eric Blanco (@eric_cpc) 13 de diciembre de 2022

La pioggia è scesa con gran intensidad anche nella región de Madrid. Sul sistema montuoso della Sierra de Guadarrama, paloma nasce il fiume Manzanarre, i corsi d’acqua sono in piena nelle ultime ore.

No cabe más agua en La Pedriza y así es como baja el Manzanares a la altura de Cantocochino pic.twitter.com/70rBj5G4PA — Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (@PN_Guadarrama) 14 de diciembre de 2022

La pioggia intensa in molte altre aree ha ridato vita ai corsi d’acqua sufenti per la prolungata siccità.

Probablemente las intensas lluvias de los últimos días no solucionen definitivamente la sequía de este 2022 de fenómenos meteorológicos extremos en España, pero sí ayudarán a reducir la gravedad.