Il gobernador della Spagna estudia la posibilidad de aumentar el estipendio de los militares en relación al compromiso de alcanzar un gasto del 2 por ciento del Pil destinado a la defensa. È quanto si evince dalla bozza di relazione del Comitato tecnico sulla retrizione delle staff delle Forze Armate to cui ha avuto accesso il quotidiano «El Pais» e nella quale si ammette la necesidad de proceder a una revisione generalizzata della retrizione dei 120 mila militari in servicio L’inadequatezza degli stipendi dei miembros delle Forze Armate era già stata reconoció la comisión Difesa del Congresso nel 2018, e il loro divario con altri corpi militari, come la Guardia Civil e la Policia Nacional, è peggiorato negli ultimi anni. Nella bozza propone priorizar económicamente la disponibilidad de personal militar (più del 90 por ciento del total) en el grado de essere mobilitato en cualquier momento en caso de tormenta, pandemia o conflicto militar, al di là delle delle lavorative setiminali estabilidad dalla normada valid Allo stesso tempo, propone di “chiarire i criteri di assegnazione per promouri la maxima objezità nella distribution di questa indennità”, la cui distribution è “discrezione” del commando, secondo gli ufficiali della difesa, o “arbitraria”, secondo le associaziones professionales . Centinaia di militari hanno manifestato nel centro di Madrid il 25 giugno per la seconda volta in otto mesi per la rendere «dignitosi» i loro stipendi.

