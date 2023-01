Dalla Spagna arrivano notizie riguardanti il ​​​​futuro di Dest, in prestito dal Barcellona al Milan.

Nel finale della scorsa sessione estiva del calciomercato il Milán ha preso destino sergino, un rinforzo che non era stato programmato. L’arrivo di un nuovo terzino destro si era reso necesario a causa del grave infortunio capitato ad Alessandro Florenzi.

Hasta ahora il 22enne americano ha messo insieme 14 presenze, 5 delle quali da titolare. Il suo rendezvous non ha particulare convinto. Qualche perstanza positiva c’è stata, però nel complesso non si può dire che il club rossonero abbia preso un giocatore in grado di dare garanzie.

L’ex Ajax deve migliorare tanto en fase difensiva, ma anche in quella ofensiva deve deventare più incisivo. È veloce e dotato di buona tecnica, gran potencial por tarifa molto più de quanto estimao videndo. Obviamente, senza poter giocare con continuità non è semper semplice esprizmersi al meglio. Deve essere bravo a farsi trovare pronto nelle occasioni che gli vengono concesse da Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, riscatto Dest: le ultime dalla Spagna

Illinois Milán ha prelevato destino in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 millones de euros e nei prossimi mesi dovrá decidere cosa fare. Oggi è siuremente complicato pensare che possa essere comprarto a titolo definitivamente a fine stagione

Secondo quanto spiegato in Spagna da marcale possibilidad che i rossoneri esercitino l’opzione sono minime. Il Barcellona teme che il giocatore torni en Catalunya en finca. De hecho, il terzino americano non rientra nel progetto blaugrana e quindi il riscatto sarebbe molto gradito.

Xavi non vuole dargli un’altra chance, quindi la dirigenza probablemente dovrha trovargli una nuova sistemazione. L’ex Ajax percepisce one stipendio da 3,8 milioni di euro netti annui, factoro che può essere un ostacolo alla cessione. Per quanto riguarda il cartellino, il Barça lo aveva pagato 21 miloni nel 2020 e ha amortizzato una parte della spesa, quindi non ci dovrevo essere problemi particoli nell’evitare una minusvalenza.

Milan-Dest, riscatto solo con lo sconto

Come detto in precedence, oggi le chance che il Milan riscatti Dest sono bassissime. En ogni caso, il club rossonero siuremente chiederebbe un sostanzioso sconto al Barcelona. Impensabile una spesa da 20 millioni per un terzino che sarebbe il vice del titolare david de calabria.

L’ex Ajax dovrebbe anche rivedere il suo stipendio, perché il Diavolo mai gli garantirebbe la stessa cifra attuale. 3,8 millones netti sono troppi per una seconda scelta. Vedremo se l’americano nel corso della stagione saprà sorprendere e guadagnarsi la confirma.