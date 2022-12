Guía Michelin España e Portogallo 2023: ci sono due nuove Tre Stelle

Guía Michelin España y Portugal 2023

Si susseguento senza quasi soluzione di continuità i gala di presentazione della Guida Michelin, Stavolta è il turno di Spagna e Portogallo, nell’ultima edizione che tiene insieme tutta la Penisola Iberica: dal prossimo anno, annunciano, il Portogallo will have a guide (and a cerimonia) tutta sua.

La serata, presentada por la periodista Berta Collado, aprobada en el Palacio de Congresos El Greco de Toledo, con una’edizione che si preanunciava foriera di grandi novità. Gli anuncia facevano presagire una raino di stelle, ben distribuito tra la Spagna – uno dei paesi de rifference della grande ristorazione internazionale – e il più giovane (gastronomicamente parlando) Portugalola, grandi città e piccoli centri, a raccontare un crescita constante, che sa esprizrere una cocina original, radicata ma non limitata alla tradizione, capace di creare nuovi concetti ristorativi di qualità.

E le emozioni non sono mancate, con ben due ristoranti che conquistano le Tre Stelle Michelin e tre che conquistano le Due Stelle. A questi si aggiugono i premi speciali e le Green Star, le Stelle Verdi. Chi si aspettava grandi novità in Portogallo, però, è restamo deluso.

La Catalogna fa la parte del leone, anche grazie al nuovo tristellato dei fratelli Torres ea 5 nuovi locali premiati con il primo macaron (Aleia, Come by Paco Méndez, Enigma, Mont Bar e Slow & Low), come al solito i premi si concentrano nelle grandi città, ma riconoscimenti sono arrivati ​​​​anche per zone più periferiche, con ristoranti che conquistatano la loro prima stella in piccoli centri, come ARREA! (Santa Cruz de Campezo), Ferpel (Ortiguera), Fusión 19 (Muro), Monte (San Feliz) y otros. Lo mismo ocurre con Portogallo, donde Lisboa se confirma como capital gastronómica -tres nuevas direcciones de referencia (Encanto, Kabuki Lisboa y Kanazawa)- seguita a distanza rapvicinata da Porto con debida (Euskalduna Studio y Le Monument).

Conferme per i nomi più blasonati anche nei loro locali cadetti (è il caso di dabiz muñoz con RavioXo), spesso nei grandi hotel (sempre più polo di attrazione di grandi chef con progetti di rilievo, tra gli altri Aleia -all’Hotel Casa Fuster che consegna un’altra stella a paulo airaudo – qui con Rafa de Bedoya – dopo le due di Amelia dello scorso anno, Etxeko Ibiza – BLESS Hotel Ibiza, ennesimo locale della costellazione di Martín Berasateguie poi ci sono anche Kabuki Lisboa – Four Seasons H. Ritz Lisboa, La Finca – H. Royal Hideaway La Bobadilla, Le Monument – Le Monumental Palace o San-Hô – Royal Hideaway Corales Beach), ma non mancano anche giovani chef che si lanciano in progetti originali come Ajonegro (Logroño), Ancestral (Illescas), Gente Rara (Zaragoza), Oba- (Casas-Ibáñez), San-Hô (Adeje, Tenerife), Tabaiba (Las Palmas de Gran Canaria), con un occhio alla sostenibilità, alla cucina vegetariana e alle contaminazioni fusion.

La Guida Michelin España e Portogallo 2023 en numeri

La Guida Michelin Spagna e Portogallo 2023 quest’anno si arricchisce di 39 Stelle, distribuite tra 289 ristoranti: 13 con tre stelle, 41 con due stelle, 235 con una, cui si aggiugono 42 con la Stella Verde e 281 Bib Gourmand, locali dalla cucina semplice, immediata e dal buon rapporto qualità-prezzo (di cui 38 nuovi: 31 en España y 7 en Portogallo).

Le Tre Stelle Michelin en España

Sono due nuove insegne che salgono sul gradino più alto del podio, conquistado le Tre Stelle. El primo è Cocina Hermanos Torres (Barcelona), il regno dei gemelli Torres è un luogo incantato, dove la magia di cucina e sala creano un’esperienza incredibile, che assicura un grande spettacolo. Merito anche della cucina al centro della sala, del degustazione che è un percorso traverso i prodotti di stagione selecionati con cura e manipolati con minuzia, e un’armonia danzante tra cucina e sala. atrioogostitato nell’omonimo hotel nell’antico quartiere di Cáceres, declarado Patrimonio dell’Manità dall’UNESCO nel 1986, conquista i tre macaron grazie a una proposta fatta di eleganza, passione e sinceretà, grandi materie prime, anima pienamente local che si muove tra i grandi prodotti del territorio e una propuesta creativa, técnica, raffinatissima: quella di Toño Pérez, chef che sa saltare le mille sfumature di questa terra in sinergia with José Polo (comproprietario, capo cameriere and responsable dell’eccellente cantina), a partire dal prodotto simbolo dell’Extremadura, il famoso maiale iberico che lo chef presentsa in molti modi diversi.

Gli altri locali con le Tre Stelle son:

ABaC – Barcelona

Lasarte – Barcelona

Quique Dacosta – Dénia

Arzak – Donostia / San Sebastián

Akelaŕe – Donostia / San Sebastián

Aponiente – El Puerto de Santa María

El Celler de Can Roca – Girona

Azurmendi – Larrabetzu

Martín Berasategui Lasarte – Oria

DiverXO – Madrid

Cenador de Amós – Villaverde de Pontones

Le nuove Due Stelle en España

Buone nuove anche sul fronte delle Due Stelle, con tre novità che portano il numero di bistellati spagnoli a 36. Diosa è il locale di Quique Dacosta in Madrid, una delle proposte del Mandarin Oriental Ritz, proprio accanto al Museo Nacional del Prado. Grande tecnica, creativà, rispetto per i sapori del Mediterraneo: queste le chiavi della cucina di Dacosta che a Madrid viene tradotta dallo chef Guillermo Chávez in due menu: «Quique Dacosta Historicals», con i piatti più significativativi e premiati del ristorante di Dénia, ei «Menús contemporáneos QDRITZ», dove scoprire le ultime creazioni dello chef. Lontano dalle coordenada più battute, nel piccolo villaggio di Serpe, vecino a Raxó (Pontevedra), Pepe Vieira è una estructura de vanguardia en mezzo alla campagna, tra boschi frondosi e giardini ben curati dove chef Xosé T. Cannas, che racconta la cucina galiziana e le sue meravigliose materie prime con sguardo moderno e attenzione alla sostenibilità (ne è un esempiol’Hotel de Naturaleza). A Tenerife, a La Caleta, adeje, al 5° piano del Royal Hideaway Corales Beach Hotel, Il Rincón de Juan Carlos dei fratelli Padrón (Juan Carlos y Jonathan) consienten un viaggio nei sapori delle Isole Canarie en un ambiente elegante, moderno, con una espléndida vista sull’oceano. L’ampio menu degustazione conquista con piatti gustosi, fantasiosi, tecnici, vivaci, che giocano con le consisnze ei sapori.

I nuovi ristoranti con una Stella en España y Portogallo

ESPAÑA

San-Hô – Adeje

Ababol – Albacete

Aleia – Barcelona

VEN de Paco Méndez – Barcelona

Enigma – Barcelona

Mont Bar – Barcelona

Lento y bajo – Barcelona

Cobo Evolución – Burgos

Código de Barra – Cádiz

Oba – Casas-Ibáñez

Etxeko Ibiza – Es Canar

Ancestral – Illescas

Tabaiba – Las Palmas de Gran Canaria

Ajonegro – Logroño

La Finca – Loja

Ravio XO – Madrid

Ugo Chan – Madrid

Zuara Sushi – Madrid

Kaleja – Málaga

alma mater-murcia

Fusion19 – Muro

Ferpel-Ortiguera

Ceibe – Ourense

O´Pazo – Padrón

Monte-San Feliz

Montia – San Lorenzo de El Escorial

ARREA! – Santa Cruz de Campezo

Alquimia – Laboratorio – Valladolid

Gente Rara – Zaragoza

PORTUGAL

Encanto – Lisboa

Kabuki Lisboa – Lisboa

Kanazawa – Lisboa

Euskalduna Studio Oporto

Le Monument – Oporto

Yo premi speciali

Illinois Premio Chef Mentor Michelin va un joan roca che con ai fratelli Jordi e Josep ha convertido El Celler de Can Roca en uno de los restaurantes de referencia en el mundo, formando diversas generaciones de cocineros che hanno absorbido de ellos el amor por la profesión, la dedicación, el espíritu de sacrificio oltre che le tecnique più all’avanguardia. Lo scorso anno era Martín Berasategui, uno dei grandi maestri baschi, mezzo secolo di careere e diversi ristoranti e più di 10 stelle (tra cui 3 nel ristorante che porta il suo nome, 3 a Lasarte con la cucina dell’italiano Paolo Casagrande).

Illinois Premio Michelin para jóvenes chefs va un Cristóbal Muñoz, originario di Almeria, che a soli 31 anni dirige le cucine del ristorante Ambivium di Peñafiel. Alle spalle esperienze importante, al fianco di chef prestigiado como Francis Paniego, Dani García y Paco Pérez, questo giovane chef mette segno a creative e innovativo cucina, che non dimentica le radici, a cucina capace di emozionare and che close the perfetta harmony tra il solido e il liquido. Nel 2022 era il venticinquenne Mario Cachinero del ristorante Skina di Marbella, esponente della nuova cucina andalusa).

Illinois Premio al Servicio en Salaal suo esordio, premia il lavoro di Toni Gerez Castell Peralada. Sommelier e direttore di sala, gran cameriere, expert di produzioni casearie come dimostra il magnifico lavoro che fa con il carrello dei formaggi, protagonista nei piatti e nella sala del ristorante.

Nueva Stelle Verdi

La Stella Verde, la dedicada a los restaurantes más sostenibles, capaces de mantener altos estándares de calidad tratando de limitar al máximo el impacto y reducir el impacto ambiental: para alzarse con el título este año, en la Península Ibérica, hay 14 locales ( 13 en España y 1 en Portugal), che si aggiugono a quelli già premiati per il loro impegno verso l’ambiente (8 i nuovi nella guida 2022). Il numero totale delle Stelle Verdi sale così a 42 (39 en España y 3 en Portugal). Ecco le nuove Estrella Verde.

ESPAÑA

Oba- – Casas-Ibáñez

Narbasu – Cereceda

Venta Moncalvillo – Daroca de Rioja

Zelai Txiki – Donostia / San Sebastián

El Visco – Fuentespalda

Muxgó – Las Palmas de Gran Canaria

Maskarada – Lekunberri

Ambivium – Peñafiel

Casa Nova – Sant Martí Sarroca

ARREA! – Santa Cruz de Campezo

Casona del Judío – Santander

Les Moles – Ulldecona

Cancook – Zaragoza

PORTUGAL