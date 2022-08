¡Gracias a Georgina Rodríguez, aumentó la venta de embutidos en España!

anuncio de boom di turisti Aragón regione della Spain, e vendite in aumento della longaniza, la salsiccia locale . Todo el mérito de Georgina Rodríguez. En el documental transmitido por Netflix la empresa di Cristiano Ronaldo ha raccontato la sua infanzia e giovinezza vissuta a Huesca, comune spagnolo di circa 50mila habitantes. Qui i suoi genitori – padre argentino e madre spagnola – si sono transferati quando aveva tre anni. La modelo e influencer ha mostrado los lugares en los que amaba al bebé y la especialidad típica del post, tra cui la Secallona , una sorta di salsiccia secca e stagionata. Tanto è bastato ad attirare l’attenzione dei telespettatori, che in massa hanno scelto questi posti per le proprie vacanze estive.

Boom de presencia en Aragón

Negli ultimi mesi tanti, tantissimi, turisti hanno fatto tappa nella città dove Georgina ha visto hasta all’età di 17 anni. Oltre a Huesca nella serie soy georgina viene mostrata pure la cittadina di graus: qui la Rodriguez ha trovato il suo primo impiego in un hotel del posto. Molti hanno fatto visita alla Basílica de la Virgen de la Peña. La zona di Aragona è apparsa nella docu-serie solo per 15 minuti ma tanto è bastato a regalare una grande pubblizzati a livello internazionale. Come rivelato dall’ufficio turistico della regione le visite sono literalmente triplicado en questo periodo.

Aumenta la venta de salsiccia locale

Gracias georgina rodriguez è aumentata inoltre in maniera esponenziale la vendita della Secallona, ​​​​con solicitudes incluso da New York y dai Paesi del South America. Nella docu-serie si ve la 28enne che mangia con gusto questa specialità e afferma: «¡Che delizia! Ho un metabolismo molto veloce e amo mangiare». La Rodriguez ha confidato che pure CR7 ei suoi figli vanno matti per questo insaccato. Di recente si è tenuta la Fiesta de la Longaniza, che ha registrado più di 9mila presenze. Mille chili di salsiccia sono stati cucinati su una griglia di 25 mq: per girarla è stato necessario l’utilizzo di una griu.