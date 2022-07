Giugno è stato un mese di caldo extremo in Italia, Francia y Spagna

Lorenzo Pasqualini

Il mese di giugno in Europa è stato il secondo più caldo da quando ci sono dati secondo il bollettino Copernicus.

L’Europa nel suo insieme ha appena vistuso il secondo mese di giugno più caldo mai registratocon una temperatura superior a los medios de alrededor de 1,6°C. Il giugno del 2022 passerà quindi alla storia per essere stato uno dei più caldi da quando abbiamo registrazioni, in modo particulare en Italia, Francia y España, paesi in cui sono state temperatura registrada extrema.

Acabamos de tener el tercer mes de junio más cálido registrado, con un calor extremo generalizado, según los colegas de la OMM en @CopernicusECMWF #Cambio climático Servicio

https://t.co/cWWfmON5f8 pic.twitter.com/lzn60VAfjv — Organización Meteorológica Mundial (@WMO) 7 de julio de 2022

Questi sono i dati appenna pubblicati dal Copernicus Climate Change Service (C3S)il servizio implementato dal Centro europeo per le previsoni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il funding dell’UE, che pubblica regulare bollettini climatici mensili con los cambios observados en la temperatura del aire superficiale globale, en la cobertura del hielo marino y en las variables idrologiche.

En Italia, Francia y España temperatura excepcionalmente elevada

Sono quindi l’Italia, la Francia y la España ad aver sperimentato in questo inizio di estate 2022 longi periodi di temperature excezionalmente eleva. Anche a livello globale però, informa Copernicus, quello di quest’anno è stato un mese anomalo, diventando il terzo mese di giugno più caldo mai registrato. La temperatura global promedio el año pasado fue en realidad 0,31 grados centígrados más alta que el promedio registrado entre 1991 y 2020.

Temperatura superior en todos los medios son registrados en el estado en China, Giappone y Stati Uniti. Temperatura más fredde rispetto alla media sono state rilevate lugar en Groenlandia y nella maggior parte del South America.

L’Europa sud-occidentale avvolta nel caldo



L’Europa sud-occidentale ha sperimentato quest’anno il primo periodo di grande caldo nella seconda metà di maggio, con gran anticipo rispetto al normale. Ne parlavamo su Meteored due mesi fa, quando segnalavamo temperatura più proprie di luglio in pieno mese di maggio.

Quest’area del continente è stata colpita da un ulteriore periodo di temperatura excepcionalmente elevada quattro semanas dopo, alcanzando su punto máximo el 17 de junio, cuando toda la Península Ibérica y las zonas meridionales de Francia han experimentado un’ondata di caldo davvero anomala per un mese di giugno, e molto prolungata.

«Questi periodi – informa Copernicus – sono in netto contrasto con le temperature eccezionalmente fredde register nella regione ai primi di Aprile 2022 e con le minime meno : «nei proximi anni si prevedono ondate di calore sempre più frecuent e forti, simili a quelle osservate quest’anno in Europa e oltre.

️Después del récord #Olas de calor a principios de 2022, el #CopernicusClimate Change Service examinó los datos de junio y descubrió que persistían las condiciones extremas. Las temperaturas máximas diarias en partes de Europa alcanzaron más de 40°C. Lea la historia completa en https://t.co/aDO42XOrBp pic.twitter.com/IkKum6dqHQ — Copérnico ECMWF (@CopernicusECMWF) 7 de julio de 2022

Caldo, siccità, incendi y el desastre della Marmolada en Italia



La parte finale di giugno e poi l’inizio di luglio sono state segnate poi di nuovo dal caldo estremo en Italia, con temperatura molto superiori alla media che hanno más peggiorato la situación di grave siccità.

In questo contexto, dopo weektimane di caldo anomalo anche in quota e con la neve che quest’anno si è sciolta con due mesi di anticipo sulle Alpi, si è verificato il drammatico rollo di parte del ghiacciaio della Marmolada, che ha causato 11 morti. Il caldo excepcionale ha aiutato anche nella propagazione di incendi. Alcuni hanno devastato intere aree naturali a Roma.



Ondata di caldo fuori dalla norma: non era inaspettata: «sono gli effetti del cambiamento climatico causato dall’uomo»



Copernicus spiega che «no nostante queste ondate di calore in zone dell’Europa e dell’Asia siano fuori dalla norma, si tratta di eventi non inaspettati.

Nell’ultimo rapporto dell’Ipcc infatti, si previene un aumento nella de frecuencia e nell’intensita delle ondate di caldo. Secondo il panel intergovernativo di esperti sui cambiamento climatici «questa situación va attribuita al cambiamento climatico causato dall’uomo ed è destinata ad aumentora en el futuro a través de la calefacción global«.