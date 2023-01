Germania eliminata, brivido España. Il Giappone fa l’impresa

Dopo il Belgio arriva la seconda eliminación illustre en questo Mondiale 2022. La Germania esce di scena, no nostante la vittoria nell’ultima giornata contro la Costa Rica. La España non fa un favore alla Nazionale teutonica, perdendo la sfida contro il Japón che a sorpresa vince il girone di ferro di Qatar 2022.

España, derrotada non così amara

La escuadra de Luis Enrique no brilla contro il Giappone e viene rimontato en 3 minutos a inizio repressa dalle reti di Doan e Tanaka, dopo il Advantage illusorio di Morata. Gli iberici chiudono al secondo posto, ma è un piazzamento da non disdegnare visto il tablelone. Agli ottavi coi sarà il Marocco, evitata la Croazia, e ai quarti verrà evitato un ipotetico confrontationo con il Brasile.

La Germania paga el esordio

Non era arrivata en Qatar con i favori del pronostico, ma dalla Germania ci si attende semper un piazzamento di rilievo in questi tornei. La sconfitta all’esordio con il Giappone si è rivelata decisiva, a pesar del pareggio nel finale contro la Spagna e una vittoria, seppur softerta, contro la Costa Rica. Per alcuni minuti, intorno al 70′, lo svantaggio dei tedeschi aveva messo momentaneamente fuori anche la Nazionale spagnola, una sorta di giantkilling nel gruppo E. Poi la rmonta finale: i 3 punti appaiano i tedeschi agli iberici, ma la difference reti dice bene alla roja