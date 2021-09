Gente nueva en el Kremlin. Quién fue a la Duma Estatal

Los medios rusos califican al Partido del Pueblo Nuevo como uno de los planes de la administración presidencial.



El sentimiento principal de las elecciones rusas es que los sentimientos, si es posible, entrarán en la Duma Estatal del Nuevo Partido Popular. Está incluido en las 4 fuerzas políticas permanentes representadas en el Parlamento desde 2007. El partido cruzó la barrera del 5% y quedó quinto con aproximadamente el 5,35% de los votos. Según estimaciones iniciales, la nueva gente tendrá 13 representantes en la Duma.

Que fiesta

Los recién llegados aparecieron en 2020, y el partido fue dirigido por Alexei Nechev, fundador de Faberlic. Antes de las elecciones a la Duma, el partido participó en varias campañas regionales. Los medios rusos lo llamaron uno de los planes de la administración presidencial.

El partido fue consultado por estrategas políticos cercanos al Kremlin, especialmente Yevgeny Minchenko. El plan del partido se centró en urbanitas centrados en la ciudad, es decir, partidarios potenciales de la oposición no organizada. En particular, pide la derogación de la mayoría de las leyes represivas. Al mismo tiempo, el partido evita criticar a Vladimir Putin.

En una entrevista con TheNewYorkTimes, Nachev dijo que la nueva gente no era el plan del Kremlin, pero que el partido no había violado tres barreras tácitas que le impedían registrarse: no criticaban directamente a Putin y su familia, no organizaban protestas y no recibió financiamiento debido a la frontera.

Respecto a Alexei Navalny, el líder del Pueblo Novi habló: “Ventajas de Navalny Es un buen periodista, un investigador, es muy útil. Pero uno de los valores de nuestro partido es el respeto. Por alguna razón, Navalny nos insulta”.

Gente clave

Con la excepción de Nachev, la nueva gente durante la actual campaña electoral estuvo representada por el ex alcalde de Yakutsk, Sadhana Avshendeva, que no era un partido en el pasado. Es el segundo en la lista del partido en las elecciones.

Sardana Awksenteva explicó el éxito de la nueva gente ya que el partido sigue una nueva política. “Estos son estándares modernos para la comunicación, por lo que ahora están viendo una nueva política, nuevos estándares entre las autoridades y la sociedad”, dijo.

Proyecto

En el período previo a las elecciones, la gente nueva está promoviendo muy activamente la reforma de su sistema tributario. El partido propone sustituir los tres impuestos para las empresas (IVA, impuesto sobre la renta y primas de seguros) por un único impuesto sobre la renta. El partido espera que esto aumente los salarios reales de los rusos en un 20%. Los expertos de SPbSUE ayudaron a trabajar en la iniciativa.

Entre las disposiciones clave del New People’s Plan, ha habido críticas moderadas por no hacer privados a los funcionarios. Las voces de los rusos comunes no están representadas en el gobierno, hay una demanda de cambio y el partido señala que la campaña estatal crea imágenes de enemigos en Rusia y no acepta protestas.

El plan se opone a la censura, en particular, el extremismo y los insultos a los funcionarios del gobierno, y la reunión pacífica, la rehabilitación de los presos políticos, la abolición de las penas por delitos económicos y la abolición de Roskomnadzor.