Fumar y cigarrillos: cómo regulará el gobierno el mercado del tabaco – noticias de Ucrania / NV

El Gabinete debe iniciar la creación de un operador nacional en el mercado del tabaco. Esta medida reducirá el mercado en la sombra e introducirá 15 mil millones de jrivnia ucraniana adicionales en el presupuesto.

El operador nacional de tabaco comenzará a operar en Ucrania a fines del próximo año. Su aparición es una iniciativa del Ministerio de Economía, con el apoyo del Consejo de Ministros. El gabinete dijo: “Se establecerá un operador de tabaco para combatir la evasión fiscal, el contrabando y el fraude”. El economista Kirill Sazonov está de acuerdo con la iniciativa del gobierno: el operador nacional realmente permitirá sacar parte de la sombra del mercado ilegal del tabaco y traer más de 15 mil millones de jrivnia al presupuesto. Según el mismo principio, la distribución de tabaco funciona con éxito en Italia, España, Suecia y otros.

Iniciativa gubernamental

El Gabinete publicó una decisión sobre el establecimiento de un operador nacional en el mercado del tabaco en septiembre. El Ministerio de Economía trabajó en este documento con el Ministerio de Finanzas. Está previsto que el operador comience a operar a fines del próximo año y brindará servicios logísticos y de información a los participantes del mercado y al país. Entre sus otras tareas está supervisar el cumplimiento de Ucrania de sus obligaciones en virtud del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, Es decir, el suscriptor Controlar la rotación de productos del tabaco.

“Philip Morris ahora está evaluando los efectos potenciales del Decreto 840 en nuestro negocio. Entendemos que la decisión es más bien un documento ‘marco’ y que las acciones regulatorias con detalles sobre su implementación deben anticiparse más adelante. Supervisaremos este proceso y tomaremos las medidas necesarias de acuerdo con la ley”. – Dice el Director de Relaciones Externas, Philip Morris Ucrania Natalia Bondarenko.

La decisión del Gabinete sentará las bases para implementar un proyecto de asociación público-privada, cuyo objetivo principal es atraer inversiones e implementar un sistema para rastrear el movimiento de los productos de tabaco del productor al minorista. (Camino & Efecto). El operador tabacalero podrá combatir eficazmente la evasión fiscal (Impuesto al valor agregado, El gobierno dijo que el impuesto al por menor), el contrabando y el fraude.

Los expertos dicen que el mercado del tabaco de sombra está creciendo realmente. El estudio dijo que la proporción de productos ilegales en Ucrania en agosto fue del 6,9% del consumo total. Kantar TNS.

“En 2020, no solo vemos el nivel más alto de fraude en los últimos seis años, sino también su crecimiento constante”. – dijo la experta en Kantar Tatiana Sverdlick. Hace cuatro años, solo el 1% del mercado estaba en la sombra. Dado el crecimiento de productos ilegales, el presupuesto en 2020 puede recibir al menos 5 mil millones de jrivnia en impuestos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen el poder de combatir el mercado ilegal, no se ha introducido el sistema de control automatizado Track & Trace y los grupos de mercancías controladas aún no han adoptado la penalización del contrabando, que los expertos han pedido en los últimos años.

Otro problema es la dificultad de gestionar el impuesto minorista. Los establecimientos minoristas deben transferir el 5% del costo de los productos de tabaco a los presupuestos locales, pero no todos cumplen con la ley. Los cálculos de la Federación de Empleadores de Ucrania, que se realizaron sobre la base de datos del Departamento Fiscal del Estado de Ucrania y el Servicio de Estadísticas del Estado, muestran que en 2015 el impuesto al por menor sobre los productos de tabaco se pagó en el 71% de los casos, y en 2018, solo el 55% .

Responsable de la dirección de bienes de consumo European Business Association (ABE) Hristina Linichenko Dice que el presupuesto no recibe hasta el 40% de los ingresos previstos, que son alrededor de 2 mil millones UAH por año.

En el camino, pierde el presupuesto estatal debido a la falta de pago del impuesto al valor agregado. Según el Servicio de Impuestos Estatales de Ucrania, el esquema de cobertura “torsión” El IVA se aplica a la venta de cigarrillos en efectivo. Los fabricantes suministran productos de tabaco a través de tres canales de venta principales, después de los cuales se separan de diferentes entidades, como sucede “torsión” Impuesto sobre el valor añadido.

Debido al impago de impuestos, el presupuesto pierde alrededor de 7-8 mil millones UAH por año. Impuesto minorista “Beats” En el tesoro del estado por otros dos mil millones de UAH, las pérdidas del comercio ilegal se estiman en 5-6 mil millones de UAH. Juntos, debido a los esquemas grises, el estado a nivel de mayoristas y minoristas pierde entre 15 y 17 mil millones UAH por año, Dijo en las cuentas de RBC-Ucrania.

Experiencia de países de la Unión Europea

Ucrania tiene un sistema mixto de distribución de tabaco. Los fabricantes: Philip Morris, British American Tobacco, GTI, “Imperial Tobacco” no tienen su propio sistema de ventas. Aproximadamente el 55% de los productos de tabaco que venden al mayor distribuidor de Ucrania: la empresa Mareas Ucrania Que atiende a más de 45 mil puntos de venta en todo el país.

Otro 30% de los productos de tabaco son comprados por minoristas, como ATB y Fozzy Group (Fora, Silpo, Fozzy C&C), Novus y otros. Las empresas mayoristas representan el 15% restante del mercado; en Ucrania se han expedido unas 115 licencias comerciales de tabaco. Socio director de un despacho de abogados “Sastre Y sus socios “Rostislav Kravitz cree que un número tan grande de contrapartes puede conducir al crecimiento ilegal del mercado y la evasión fiscal. Las autoridades públicas no tienen tiempo para controlar el trabajo de todas las empresas mayoristas, y algunas de ellas pueden operar de manera ficticia. Rostislav Kravitz dice que un trabajador puede”. resuelve este problema.

Hay muchos aspirantes al papel de operador nacional. “Una empresa que ya cuenta con la infraestructura necesaria y la voluntad de invertir en desarrollo podrá ganar la competencia. Los fabricantes de tabaco tienen altos requisitos para un distribuidor, desde poder brindar servicios de calidad a decenas de miles de puntos de venta en todo el país, querer rastrear dónde se entregan los productos, etc. Si los contrabandistas los compran para su venta ilegal en la Unión Europea, a una acción transparente “, dijo. El representante de la empresa – fabricante de productos de tabaco, que deseaba permanecer en el anonimato.

Los medios informaron que en 2017-2018, los presupuestos locales perdieron alrededor de 30 mil millones UAH en “proyectos de tabaco”, recuerda. El economista Kirill Sazonov. Según él, esta es una suma peligrosa que podría impulsar significativamente el tesoro estatal. “Sí, los expertos estiman reponer el presupuesto en 15 mil millones anuales sacando de las sombras parte del volumen de ventas. Estas sumas no evitarán en absoluto la crisis: es posible apoyar la economía, pagar deudas con acreedores externos y brindar medidas de cuarentena en relación a una posible ola del Coronavirus. “, – Él dice.

Para el mercado legal, la decisión del Gabinete de crear un operador, solo una ventaja, Dice Kirillo Sazonov. Debido a que pone a todos en igualdad de condiciones y evade impuestos, el contrabando será difícil de manipular. La competencia leal siempre es correcta. “Pero, por supuesto, no todo el mundo está contento. No es ningún secreto que las pérdidas del estado por los esquemas del mercado del tabaco se estiman en miles de millones”. Él añade.

La distribución única es una práctica común en los países de la Unión Europea. Alrededor de 300.000 puntos de venta en España, Francia, Italia y Portugal entregan cigarrillos, puros y tabaco para liar a una empresa, el Grupo Logista. También ofrece servicios logísticos en Polonia a través de su filial Logista Polska. “La empresa ofrece un servicio completo a los fabricantes y puntos de venta, permite a los fabricantes realizar un seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de suministro y proporciona a los clientes información en tiempo real sobre las ventas y las existencias de sus productos”. – Se dice en el mensaje de Logista. El operador también proporciona servicios adicionales: estandariza el impuesto especial de los establecimientos minoristas y lo transfiere al Ministerio de Finanzas francés y al Ministerio de Finanzas italiano.

En Hungría, Japón, China y Brasil, los monopolios estatales suministran productos de tabaco. Suecia es copropietaria de SMD, la empresa de distribución más grande del norte de Europa. Si el gobierno impone los mismos requisitos al operador del mercado nacional del tabaco que en la Unión Europea, beneficiará a todas las partes: productores, consumidores y el presupuesto estatal.