Ángeles – (Alambre comercial) – –Juego Green Park, Editor y desarrollador de juegos móviles y experiencias sociales centrados en los fanáticos, anuncia una asociación global con la liga de fútbol española de renombre mundial Lalika. Greenpark y Lalica trabajarán en estrecha colaboración en un contrato múltiple que involucrará a la próxima generación de fanáticos del fútbol en los metawares virtuales de Greenpark para los deportes y los fanáticos de los deportes.

Con el compromiso de cautivar a las comunidades y redes de aficionados locales, la asociación permite a los aficionados elegir entre cualquiera de los 20 equipos de la liga a medida que desarrollan su espíritu de equipo utilizando su avatar de juego. Como “Superfan” de Greenpark, los jugadores pueden embellecer digitalmente su avatar con equipo del equipo Lalika real y personalizado, mientras participan en carreras de obstáculos, batallas de baile y varios minijuegos, incluidos puntajes y estadísticas en tiempo real. La moneda deportiva también se puede canjear por recompensas exclusivas y fan-gear digitales.

“Como una de las marcas deportivas líderes en el mundo, estamos constantemente explorando todas las formas únicas de conectar e involucrar a nuestros fanáticos en todo el mundo. Esta asociación les dará la oportunidad de acercarse a la comunidad global de jugadores y seguir el mejor fútbol del mundo”, dijo Oscar Mayo, director de marketing y desarrollo internacional de Lalica. Esperamos que nuestra asociación con Greenpark Sports los ayude a llegar a la próxima generación de fanáticos brindándoles una arena virtual increíble “.

Lanzado a principios de 2021, Green Park Sports apoya a los fanáticos mediante la creación de increíbles plataformas sociales para la nueva generación de deportes. La aplicación móvil gratuita ofrece experiencias de juego que permiten a los fanáticos enfrentar una variedad de desafíos y convertirse en los “mejores fanáticos” indiscutibles de su liga. Los jugadores pueden recibir recompensas y recompensas casi exclusivas.

“Laliga representa las marcas más importantes en todos los deportes, y el suministro de combustible de sus fanáticos es incomparable”, dijo Tony Grillo, vicepresidente de operaciones comerciales de Greenpark. “¡Esperamos crear experiencias especiales para sus fanáticos y llevar su energía a Greenpark!”

La nueva asociación sigue los anuncios de Green Park Asociacion Nacional de Basquetbol (NBA) a principios de este mes y Serie de campeonatos de League of Legends (LCS) en enero.

Para mantenerse al día con las últimas noticias sobre Greenpark Sport, siga a la compañía a través de su sitio web oficial aquíY Gorjeo Y Facebook.

Bienes: Conjunto Greenpark x Lalica

Sobre Greenpark

Fundada en 2018, Green Park Sports es un editor y desarrollador de experiencias digitales y juegos móviles para fanáticos que apoyan a la nueva generación de deportes y fanáticos. Co-fundado por Chad Hurley (cofundador / ex CEO de YouTube), Nick Swinnerman (fundador / ex CEO de Japos) y Ken Martin (cofundador / ex CEO de PLIDS) Green Park Sports fue creado para revisar el carácter digital actual. Poseer fan como participante activo en el juego / juegos en vivo que le gustan.

Sobre Lalika

Lalika es una organización global, innovadora y socialmente responsable que está a la vanguardia de la industria del ocio y el entretenimiento. Es una asociación deportiva privada formada por 20 sociedades anónimas deportivas (SAT) y clubes de Lalica Santander y 22 clubes de Lalica Smart Bank, y se encarga de la organización de torneos de fútbol profesional en España. Durante la temporada 2019/20, Lalika llegó a 2.800 millones de personas en todo el mundo. Tiene su sede en Madrid (España) con once oficinas y 46 delegados en 55 países. La organización lleva a cabo su labor social a través de sus fundaciones y es la primera liga de fútbol profesional del mundo en establecer una liga para futbolistas con discapacidades intelectuales: Lalica True Santander.