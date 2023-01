fonti stampa, Portobello studia l’acquisto della filiale di servizi di Sacyr

Dopo aver acquisito la divisione servizi di Ferrovial, ribattezzata Serveo, un anno fa, il gestore di private equity español, Portobelo Capital, se ha puesto en contacto con Sacyr para analizar la adquisición de su filial de servicios. Lo riferiscono diverso fonti del sectoro consulta dal quotidiano “El Economista”.

L’intenzione annunciata da Sacyr è di cedere il 49 per cento del capitale della divisione servizi e acqua per accelerare l’eliminazione del debito aziendale e ottenere risorse aggiuntive da investire nella crescita, con un chiaro focus sulle granti. Sin embargo, Portobello está explorando la posibilidad de tomar una participación mayoritaria con el objetivo final de integrar la compañía en Serveo. A questo proposito, Sacyr habría mostrado que sua apertura a ceder un porcentaje mayor al 49 per cento purché il prezzo di acquisto soddisfi le sue expectations.

La società di infrastrutture non ha fatto time ufficiali, ma i vari analisti valutano il valuere del 100 per cento della divisione Servizi tra 486 e 600 millioni di euro e tra 250 e 300 milioni di euro per il 49 per cento del capitale. gli asset delle concesioni idriche, Sacyr li ha valorati nel 2021 a 209 milioni di euro, in linea con le attuali stime degli analisti.

Leggi anche altre notizie su Noticias Nova

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama