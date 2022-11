Focus Campionato del Mundo Catar 2022

TUTTOmercatoWEB.com

Si tratta siferente del girone più complicato del Mondiale, con Germania e Spagna che partono ciertamente favorito per il passaggio del turno ma che si trovano insieme a due mine vaganti come Giappone e Costa Rica, spesso capaci di exploit pericolosi (l’Italia, con i centromericani, ne sa qualcosa). Si tratta anche dell’unico girone che non vede envolvedi calciatori provenenti dal Championship di Serie A.

miércoles 23 de noviembre

mineral 14.00 – Germania-Giappone (RaiDue)

mineral 17.00 – España-Costa Rica (RaiDue)

Domingo 27 de noviembre

mineral 11.00 – Giappone-Costa Rica (RaiDue)

mineral 20.00 – España-Alemania (RaiUno)

Giovedì 1 diciembre

mineral 20.00 – Giappone-Spagna (RaiUno)

mineral 20.00 – Costa Rica-Alemania (RaiSport)

L’elenco dei convocati della Costa Rica

PORTIERI

Navas (PSG), Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo).

DEFENSORI

Calvo (Konyaspor), Vargas (Millonarios), Waston (Saprissa), Duarte (Al-Wehda), Chacón (Colorado Rapids), Fuller (Herediano), Martínez (San Carlos), Oviedo (Real Salt Lake), Matarrita (Cincinnati) .

CENTROCAMPISTI

Tejeda (Herediano), Borges (Alajuelense), Salas (Saprissa), Wilson (Municipal), Torres (Herediano), López (Herediano), Bennette (Sunderland), Zamora (Saprissa), Hernández (Puntarenas), Aguilera (Nottingham Forest) , Ruiz (Alajuelense).

ATTACANTÍ

Campbell (León), Contreras (Herediano), Venegas (Alajuelense).

L’elenco dei convocati della Germania

PORTIERI

Neuer (Bayern Mónaco), Ter Stegen (Barcelona), Trapp (Eintracht Frankfurt).

DEFENSORI

Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Guenter (Friburgo), Kehler (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Ruediger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Suele (Borussia Dortmund).

CENTROCAMPISTI

Adeyemi (Borussia Dortmund), Brandt (Borussia Dortmund), Fuellkrug (Werder Bremen), Gnabry (Bayern Mónaco), Goretzka (Bayern Mónaco), Gundogan (Manchester City), Hoffmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern Mónaco), Musiala ( Bayern Mónaco), Mueller (Bayern Mónaco).

ATTACANTÍ

Goetze (Eintracht Frankfurt), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Sanè (Bayern Mónaco).

L’elenco dei convocati del Giappone

PORTIERI

Gonda (Shimizu S-Pulse), Kawashima (Estrasburgo), Schmidt (Sint-Truiden).

DEFENSORI

Endo (Stoccarda), Itakura (Borussia Mönchengladbach), Nagatomo (FC Tokio), Nakayama (Huddersfield Town), Sakai (Urawa Reds), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Tomiyasu (Arsenal), Yamane (Kawasaki Frontale), Yoshida (Schalke 04) ).

CENTROCAMPISTI

Doan (Friburgo), H. Ito (Stockcarda), Kamada (Eintracht Francoforte), Morita (Sporting de Lisboa), Minamino (Mónaco), Mitoma (Brighton), Shibasaki (Leganés), Soma (Nagoya Grampus), Tanaka (Fortuna Düsseldorf) .

ATTACANTÍ

Asano (Bochum), J. Ito (Stade Reims), Kubo (Real Sociedad), Maeda (Celtic Glasgow), Ueda (Cercle Bruges).