fatturato setto servizi +15,6% ad ottobre

imagen destacada predeterminada 3 1200×900

Madrid, 21 de diciembre. (Adnkronos/Europa Press) – El sector servicios en España ha aumentado su facturación propia un 15,6% en octubre respecto al mismo mes de 2021, moderando en más de cuatro puntos el incremento registrado en el mes anterior, según ha informado este miércoles Istituto. Nazionale di Statistica (Ine). Con l’aumento di ottobre, il più contenuto dal luglio 2021, i servizi hanno registrado 20 mesi consecutivi di aumenti su base annua dopo un anno di cali dueviti alla pandemia.

Entre los servicios, los mayores aumentos de la facturación se registraron en los servicios administrativos y de apoyo (+20,6%), en transporte y almacenamiento (+15,8%) y en hoteles y restaurantes (alojamiento y servicios). di ristorazione), che hanno aumentato il proprio fatturato del 14,5% rispetto all’anno precedente. En concreto, los servicios de alojamiento han incrementado sus ventas un 22,8%, mientras que los servicios de restauración han incrementado sus ventas un 10,7% respecto a octubre de 2021.

Por actividades, los mayores incrementos en la facturación los registraron las agencias de viajes y tour operadores (+73,4%) y el transporte aéreo, que registró un incremento del 69%. In termini mensili e in dati deseasonalizzati e corretti per il calendario, il sectoro dei servizi ha registrado un calo mensile delle vendite dello 0,1% in ottobre, dopo two mesi consecutivi di aumenti. Per il diciannovesimo mes consecutivo e dopo oltre un anno di cali, l’occupazione nel sectoro dei servizi è cresciuta a ottobre, a un tasso annuo del 2,7%, sei decimi di punto percent less than a settembre.