fa discustere la decisione del VAR

Giappone Spagna rete

Il Giappone è a puneggio pieno dei Mondiali en Catar, mentre la Spagna deve accontentarsi di seguire con quattro punti. Questo è ciò che emerge dalla classifica del girone E, agregado in seguito alla sconfitta della Spagna sul Giappone che ha battuto gli iberici con il risultato di 2-1. Eppure c’è un episodio del partido destinado a mucho discutir. Tanaka ha portato in vantoggio la squadra nipponica al 51esimo: il VAR lo dà per buono, ma qualcosa non va.

Giappone-Spagna, la rete di Tanaka fa discutere

La rete oggetto di debatei Era stata realizata da Tanaka a pochi minuti di Advantage dalla prima rete nipponica che porta la firma di Doan. Da un’attenta analisi del VAR emerge che la rete segnata dal giocatore fosse valida, no nostante il pallone abbia superato la linea di fundo. La decisión, operada por el director del partido a través del VAR, fue tan dura que le supuso una dura derrota a España.

La rabia de Luis Enrique

Mientras tanto il commissario tecnico español Luis Enrique sabe a dir poco arrabbiato con la sua squadra. A causa di ciò i giocatori sarebbero rimasti rinchiusi negli spogliatoi. Oltretutto la rabbia dell’alenatore abbrevi anche portato ad un ritardo degli appuntanti con i media: “Non sono contento, per niente. Volevo essere primo nel girone, mail il Giappone ci ha segnato two gol in cinque minuti e nel giro di dieci minuti ci ha disarcionato”, sono le parole dell’alenatore riportate da Marca.