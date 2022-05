F1, Gran Premio de España: Números y curiosidades

dopo miamien Mondiale di Fórmula 1 tornado en Europa. E lo fa con con il Gran Premio en Españainziando così una serie de circuitos “pi classic” y el vecchio continente, fino al Gran Premio d’Italia a Monza en septiembre.

¡Entra, echa un vistazo y diviértete! barcelona Segna linizio en una sola página diversa del campionato, nella quale cominciano ad entrere gioco gli sviluppi che squadre hanno messo a punto sulla scorta di da raccolti nile prime gare dispatate.

Qui sotto qualche El número y la curiosidad del Gran Premio de España.

13 I pilot spagnoli está muy disponible como Gran Premio en Fórmula 1. Lonico in grado di vincere titoli mondiali and gare è stato quin Fernando Alonso – with the Scuderia Ferrari conquistato 11 Gran Premi – mentor Carlos Sainz per second disputate (145), punti ( 574,5) y podi (nove, sette qui con Ferrari). El rickshaw anche Marc Gen (36 GP y 5 puntos) de Nellambito delle attiviti en F1 Clienti guía a più Ferrari en quoriosi consoionale, y Alfonso de Portago, en el curso de Scuderia en 1956 y 1957.

68. Estaré mirando a Barcelona, ​​el rapero representando el 10% de la posición de superficie. El gran Col quello de Collserola, mentor i più celebrity sono del Parc de la Ciutadella -con sue fomose fontane- y del Parc Güell, imprecio dalle opere de Antoni Gaudì. Non distante dalla città si trova anche un ultro parco molto speciale, si tratta qui di divertimenti di Portaventura, all quer cs Ferrari Land, inaugurado en 2017, rico en atracciones ispirate en Casa di Maranello.

100. I km del Chronometro Squadre en Chiclismo Circuit de Barcelona-Catalunya ha ospitato nell’ambito delle Olimpiadi del 1992. A vincere fu la Germania (Rich-Meyer-Dittert-Peschel) davanti all’Italia (Peron-Anastasia Colombo-Contri) e alla Francia (Harel-Boussard-Faivre – Pierret-Gaumont).

109. Gli anni dalla prima gara automobilistica disputata en España. Era 15 hacia 1913 por el recorrido de un circuito situado en la localidad de Guadarrama, no muy lejos de Madrid, y el piloto de la Cosa Carlos de Salamanca sobre Rolls-Royce. Ledizione inauguró el Gran Premio in Spagna risale en 1923 y también fundó el circuito en Sitges-Terramar (Catalunya): trionfil frances Albert Divo su Sunbeam. Nell’albo d’oro conto anche tre vittorie del Monegasco Louis Chiron (1928, 1929 y 1933) mentor prima edizione válido para Camponato del Mondo di m Formula 1 qu stata quella 1951, corsa sul tracciato citadino di barrellbeses , e vinta da Juan Manuel Fangio y Alfa Romeo. Llegando en 1954, el primer conductor del automóvil fue Ferrari, con Mike Hawthorn en el 553 F1.

3500. Post del propio Gly Spitator en “Grada CS55” dedicado a Carlos Sainz para quest. Soy la sonato más grande completa el esaroiti en poche ore sull’onda dell’entusiasmo della grand stagione dispoto lo scorso anno da Carlos e doppietta conquistata dalla Scuderia Ferrari nella gara inaugurado en 2022 en Bahrein.