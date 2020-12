Expertos desmantelan el código de amenaza “Zodiac Killer” después de 51 años y 5 asesinatos | Comunidad

Los fanáticos de tres países diferentes pudieron entender después de 51 años. “Asesino del zodiaco” En los Estados Unidos. Esta carta se publicó hace medio siglo en The San Francisco Chronicle.

La identidad del objeto aún no está definida, y Se cree que mató a cinco personas en esa ciudad del estado de California. Entre sus “rasgos extraños” estaba el envío de cartas a los principales medios de comunicación poco antes de los crímenes que cometió.

Sin más preámbulos, el asesino en serie amenazó el Área de la Bahía de San Francisco a fines de la década de 1960. Aunque se han confirmado cinco asesinatos, Él mismo presentó un total de 37 premios.

La carta llegó al periódico en noviembre de 1969 y fue enviada a una serie de investigadores y matemáticos estadounidenses que no podían entender los mensajes cifrados.

Sin embargo, se envió a un experto hace unos años. David Orange, En un trabajo que abarcó muchos años, se basó en programas informáticos continuos para comprender los códigos.

Fue asistido en esa tarea por un matemático australiano Sam Blake Y un especialista en logística belga Jarl von Ike.

“Espero que estés tratando de atraparme. No soy yo quien apareció en la televisión. No le tengo miedo a la cámara de gas porque pronto me enviará al cielo. Ahora tengo suficientes esclavos para trabajar, nada en el otro mundo ”, dice la carta.

A lo que agrega: “Así que la muerte los asusta. No me asusta porque sé que mi nueva vida será más fácil en el cielo y en la muerte ”.

Como describe Orange, las palabras no están formadas por el orden normal de palabras porque hay muchas categorías. Junto con eso, respondieron a una secuencia no lineal, que describió como diagonal.

Por su parte, la criptomoneda fue verificada por el propio FBI, que dijo que el caso nunca se cerró porque el perpetrador nunca fue arrestado.

La noticia de que se había jactado del asesinato se interrumpió en 1974 y se presume que murió varios años después.