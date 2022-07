Europeo Sub 19: Suecia – España 0-1: diretta live e risultato finale

La partita Svezia U19 – Spagna U19 del 6 luglio 2022 in diretta: spagnole in finale grazie alla rete a inizio repressa, affronterà la vincente tra Norvegia e Francia

OPAVA – Mercoledì 6 julio al ‘Estadio de la Ciudad’ di Opava, España U19 afrenta femenina Suecia U19 nella prima semifinal del Campionato Europeo di categoría; Calcio di inizio alle ore 15. L’altra semifinale é in programma alle 17.30 and vedrà di fronte Norvegia and France. La finale è in programma il 9 luglio, alle ore 15, a Ostrava. La Suecia di Caroline Sjoborn si é piazzata seconda nel Gruppo B grazie ai successi contro Germania e Inghilterra; l’1-0 subito dalla Norvegia ha impedito loro di vincere il raggruppamento. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e una confortita, con dieci gol fatti e uno solo subito. La España, finalista nelle ultimo otto edizioni del torneo, si é qualificata vincendo il raggruppamento che comprendeva anche Olanda, Portogallo and Romania, con 7 puntos, fructto di two vitorie e un pareggio. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte e pareggiato due, segnando diciassette gol e subendone quattro.

Tabellino

ESPAÑA U19 D: Font M., Bartel J. (dal 35′ c/ Baradad O.), Elexpuru A., Fernandez M., Garcia A. (dal 45′ c/ Cano A.), Iannuzzi F. (dal 22′ c/ Pinedo C.) , Laborde E., Lloris S., Medina A., Uria Gabilondo M. (dal 35′ c. Zubieta M.), Vignola O. (dal 22′ c. Alvarez C.). Una disposición: Henseler J., Alvarez C., Baradad O., Cano A., Martinez A., Moral L., Pinedo C., Valle M., Zubieta M. Allentore: López p.

SVEZIA U19 D: Backmark S., Duljan E., Eriksson S., Nelhage E., Nilden M. (dal 18′ st Jastre Hogberg F.), Pelgander E. (dal 37′ st Bengtsson E.), Persson Lundgren A., Reidy S (dal 37′ st Leidhammar W.), Sprung B., Vinberg M. (dal 18′ st Bjork L.), Wijk H.. Una disposición: Bjorklund E., Bengtsson E., Bjork L., Jastre Hogberg F., Leidhammar W., Lowing L., Oberg A., Rehnberg S., Sandberg A. Allentore: Sjoblom C..

retí: al 6′ c/ Uria Gabilondo M. (España U19 D).

Ammonizioni: al 25′ st Medina A. (Spagna U19 D) al 31′ pt Duljan E. (Svezia U19 D), al 16′ st Eriksson S. (Svezia U19 D), al 45′ st Bengtsson E. (Svezia U19 D) .

Espulsiones: al 41′ st Duljan E. (Suecia U19 D).

La presentación del partido.

OMS SVEZIA – La Svezia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Bjorklund tra i pali e con Duljan, Nehlage, Persson-Lundgren e Wijk a formare il blocco difensivo. En mediana Pelgander y Eriksson; sulle corsie esterne Vinberg y Wengerheim. Davanti Rahnberg y Sprung.

QUI SPAGNA – Per la Spagna probabili modulo 3-5-2 con Henseler tra i pali e con Valle Lopez, Lloris e Medina a formare il blocco difensivo. En cabina di regia Bartel con Zubieta e Iannuzzi; sulle corsie esterne Laborde e Paralluelo. Davanti Vignola y Uria Gabilondo.

Las probables formaciones de Suecia Sub-19 – España Sub-19

SVECIA (4-4-2): Bjorklund, Duljan, Nehlage, Persson-Lundgren, Wijk, Vinberg, Pelgander, Eriksson, Wengerheim, Rahnberg, Sprung.

ESPAÑA (3-5-2): Henseler, Valle López, Lloris, Medina, Laborde, Bartel, Zubieta, Iannuzzi, Paralluelo, Vignola, Uria Gabilondo.

Paloma vederla en tv y en streaming

El encuentro será retransmitido en directo y en exclusiva por Rai Sport+HD (canal número 58 del Digitale Terrestre o 227 di Sky) y en streaming por RaiPlay.