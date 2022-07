Europa occidentale alla brace, 84 morti in Spagna per il caldo e non è finita. Situación y prospectiva « 3B Meteo

Caldo intenso sull’Europa occidentale, decine di vittime in Spagna

IL CALDO IN SPAGNA FA 84 VITTIME E NON E’ FINITA: il caldo intenso che sta interesando l’Europa occidentale con numerosos registros históricos de temperatura caduti entre il Portugal, la España y la Francia non accenna minimamente a rientrare anzi, nel corso delle prossime 48-72 ore rincarerà la dose e raggiungerà anche il Regno Unito. Una vera e propria bolla di fuoco che ristagna sul comparto iberico da diversi giorni e che ha già causato secondo le autorità almeno 84 vittime, risalirà más di latitudine verso il Golfo di Biscaglia per investire tutta la Francia, soprato quella centro occidentale entro domenica ed entro lunedì sarà sul Regno Unito. Particularmente colpite en Francia saranno le regioni occidentalis e quella dei Pyrenees dove la columnnina di mercurio puerde superare anche i 42/43°C di temperatura ma anche più a nord si riskiano temperatura notable. París podría alcanzar los 40°C sia nella giornata di lunedì che in quella di martedì. A rischio caldo record anche l’Inghilterra meridionale, il Metoffice, órgano de control meteorológico anglosassone ha già diramato un’allerta rossa por temperatura excezionalmente elevada en Cornovaglia e poi a Bristol, Cambridge, Londra y en general en tutto il sud fino alla giornata di martedì. Ma è en particulare la city a rischiare caldo estremola sua extension areale e l’effetto isola di calore fanno temere il raggiungimento della soglia dei 40°C. Se così fosse sarebe un récord histórico per la città che baterebbe il precedente record assoluto registrado il 10 agosto del 2003 quando fu registrata una massima di 38,1°C. Le condizioni di caldo extremo sono destinato a protrarsi fino a lunedì 18 sulla Spagna con qualche strascico martedì sulle regioni più orientali. La Francia invece farà i conti con temperatura roventi fino a martedì così come tutta l’Inghilterra meridionale. Entre el martes y el miércoles, un aumento sensible de la temperatura será de interés para la Región de los Alpes Occidentales, Alemania, Dinamarca y el Mar del Norte, así como para el sur de Escandinavia. Da giovedì invece toccherà all’Italia.

