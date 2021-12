¡Europa, Anomala Bubble viaja a Italia! Te contamos qué está pasando y cuáles serán las consecuencias en »ILMETEO.it

Clima: Europa, Anomala Bubble ¡Viaje a Italia! Te contamos qué está pasando y cuáles son sus consecuencias

Ola de calor inusual en EuropaAlgo climático se rompe. Ahora que todos nos damos cuenta, durante toda la temporada nos movemos constantemente de una intensidad a otra, y se encuentra la causa de lo que hay que temer. Cambio climático. El último fenómeno de cambio climático es que se está expandiendo hacia Europa. Burbuja inusual, A Contracorriente africana inusual Causando una ola de Calor Completamente fuera de temporada, con previsiones meteorológicas para Italia.

Como ocurre en verano, entra una brisa cálida desde el interior el desierto del Sahara Empezando por el sector occidental y avanzando hacia Europa. La temperatura ya está en valores de finales de primavera / verano. España Donde tocan Extendido en Andalucía y Murcia a 25/26 C. Incluso el calor inusual Sur de Francia Donde ya se ha alcanzado 22 C. En las Islas Británicas y el sur de Escandinavia no es el mejor, e incluso aquí la temperatura está varios grados por encima de la media.

Básicamente es La masa de aire de origen subtropical. Realmente interrumpe el clima habitual de finales de diciembre con valores de hasta 12 C por encima del promedio En España, Francia, centro-norte de Italia, Alemania, Polonia. Este trastorno afecta principalmente a las zonas montañosas y costeras. La niebla y la niebla son diferentes hechizos en áreas bajas que pueden controlar la actividad del sol y el consiguiente aumento inconmensurable de temperatura. El evento asume roles La excepción Tanto de plazo como de prórroga parcial. Un salto atrás del invierno, a veces y por supuesto en la alta montaña se tarda en primavera si no en verano.

El Efectos en Italia Escuchémoslos en los próximos días, uno con efectos máximos Nochevieja y Nochevieja; Pero cuidado, no solo el sol constante y el calor, sino el reverso de la moneda de esta imponente estructura anticiclónica (todo es normal, ya que estamos en pleno invierno). Nieblas Rodea todas las llanuras del norte, lo que limita la visibilidad y, lamentablemente, favorece la acumulación. Humo y gases contaminantes.

Anomalía en el campo de la temperatura en Europa