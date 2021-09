Euro 2021, la pasión por el béisbol de Andrea Cellaroli

Andrea Sellaroli, otra protagonista de Eurobaseball 2021 con la camiseta azul de NeutunoBC1945, hizo su debut oficial en la selección absoluta en un torneo oficial tras unirse a la selección junior (campeona de Europa en 2015), últimas temporadas positivas con la perfecta chaqueta de reconocimiento Neptuno. .

Usado a la ligera en la primera ronda de Eurobaseball 2021, comenzó contra España en la final por el bronce, en un rol de izquierda, una posición extraordinaria para él, y firmó el bronce ganador de monstruos, la defensa más importante del equipo italiano.

Con la selección nacional desde el 31 de agosto, primero encuentro y luego partidos, ¿cómo valora su experiencia?

“Considero que es una experiencia maravillosa, la primera llamada a la selección absoluta para eventos oficiales con un equipo fantástico y una gran satisfacción del cuerpo técnico como una leyenda del béisbol como manager de Mike Piazza.

Tras la derrota en semifinales ante Israel, la selección italiana ganó el bronce tras un gran partido ante España, ¿estás satisfecho con este lugar?

“Después de la semifinal contra Israel, hubo una decepción generalizada para todos como jugadores y cuerpo técnico porque queríamos la final, tuvimos un partido muy extraño, nuestra ventaja en los jonrones, los puntos nos encontraron. Dejaron un fuerte desánimo y un mal sabor de boca y mucho dolor, pero convertimos esta energía negativa y esta rabia en ganas de hacer cosas, cuestionándonos en el campo y demostrando nuestra valía como equipo.

Ganamos, y al día siguiente, en la final por el bronce contra España, jugando contra un equipo cómodo y muy fuerte como el español, logramos batirlos con una buena actuación. Por supuesto que no es el resultado que nosotros y todos los aficionados queríamos, sin embargo, cómo se produjo el bronce, la actuación de esa competición sigue siendo un resultado final positivo.

¿Un momento o acto de este europeo que te fascinó?

“Muchos de los momentos que he vivido estos días, como dije antes considero muy positiva esta experiencia, los recordaré con gusto en mi mente. Personalmente, la acción que me impresiona en el futuro es definitivamente el partido final para el bronce ante España, mi ayuda desde la izquierda, quizás la más importante del partido Quizás una de las jugadas, jugué un papel extraordinario Para mí, fue muy satisfactorio ayudar a salir en casa en el momento decisivo del partido .Son medidas defensivas, son responsabilidad de todo el equipo, no hicimos diferente en ese partido, poco a poco construimos la victoria.

Foto indicador de Cristiano PH ோ Cristianocottif