Este fin de semana, danos la bienvenida gratis, ¡solo haz tus preguntas!

La Conferencia de Comunidades Libres está de regreso después de un año de crisis de salud e incapacidad de reunirse. Cada año, FreeNood organiza un encuentro entre todas las asociaciones de los Freud, que tiene lugar los fines de semana 18 de septiembre de 9 a 18 en la sede del Grupo Iliad en París. Este día será una oportunidad para que todas las asociaciones de Freenets aborden temas candentes (pasado, presente y futuro).

En este día, habrá muchos líderes de la libertad. Anglican Gerrard (Director de Relaciones con Suscriptores) ciertamente será específico para las asociaciones y comunidades de suscriptores, pero Xavier Neil, Thomas Reynolds y otros solo nombrarán a aquellos que son bien conocidos por la comunidad.

Evidentemente, estará el Universe Free Box Group y no dudará en preguntar gratis sobre sus planes de futuro, especialmente la evolución de Free Box, servicios esperados como el despliegue de fibra óptica, VoLTE o desarrollos móviles. (Nuevos servicios, etc.). No dejaremos de preguntarle sobre los problemas más importantes que enfrenta la comunidad este año.

Si bien Universe Free Box es actualmente la plataforma social líder en términos de asistencia y participación, muchos trabajan para la comunidad de FreeNews, Free-Rousseau, RNC Mobile, PCSpider y muchos más.

Como todos los años, hacemos un tweet en vivo en la cuenta. NUniversFreebox Para que puedas ver el evento en vivo. Publicaremos el rating de este día, que promete volver a ser muy rico. Tenga en cuenta, siga este Día de la Comunidad: Sea el hashtag # Conferencia Gratis 2021 ! También proporcione un tweet en vivo para este evento de forma gratuita.

¡Suscriptores móviles gratuitos y gratuitos para sus preguntas!

En este caso, seremos el retransmisor de sus solicitudes o preguntas. Al no poder asegurarle que se cubrirán todos los puntos, le recomendamos que haga sus preguntas en los comentarios e intentaremos tomar lecciones que surjan con frecuencia. Como cada año, se publicará un informe al final de este día.