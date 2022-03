La petrolifera Repsol y la costa de Cartagena, en la Región de Murcia, es el principal implante en el área bioespontánea de Spagna, que invierte alrededor de 200 millones de euros. Ven y consulta el quotidiano”cinco dias“, Limpianto sarà in grado di 250 mi tunnellate all anunciando biocarburanti avanzati come biodiesel, biojet, bionafta biopropano, have owno utilizazzi ayrei, navi, camion et automobile, danos consentimiento túnel de 900 millas di CO2 todo el año. Il progetto, entrer in funnella nella prima meta in 2023, fa parte del prosesso che transsol ha aviato neo suoi complessi industriali per decorbonizeri suoi process e fabbricare prodotti con unimpronta di carbonio potari limit. Lazienda spagnola es la diferencia en biocarburanti come “una solubione sostenible”Per qui setti della mobilite paloma llelett verificación è più complicar, venir en transporte marittimo a lunga distanza o liviazione. Segundo Repsol, i biocarburanti possono rider e emiti nette di CO2 trail 65 e l’85 por ciento rispetto ai carburador tradicional.

Aviso cualquier otro aviso Noticias Nova

Seguici sui canali social en Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama